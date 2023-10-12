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المعايعة نائبا أول لرئيس مجلس النواب

10/12/2023 2:30:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

فاز النائب عبدالرحيم المعايعة، بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بعد حصوله على 68 صوتًا، فيما حصل منافسه النائب جعفر الربابعة، على 50 صوتًا، بينما كان هُناك 6 أوراق مُلغاة.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب، برئاسة أحمد الصفدي، اليوم الخميس.
ودخلت انتخابات النائب الأول جولة ثانية، بعد عدم حصول أي مرشح على الأكثرية المُطلقة لعدد الأصوات، وفق ما تنص عليه الفقرة أ من المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إذا ما زاد عدد المُترشحين عن اثنين.
وكان قد ترشح للمنصب في الجولة الأولى النواب: علي الطراونة وحصل على 20 صوتًا، فيما حصل أحمد الخلايلة على 10 أصوات، وجعفر الربابعة على 22 صوتًا، وعبد الرحيم المعايعة على 43 صوتًا، ومحمد السعودي على 15 صوتًا، في حين كان هُناك 5 أوراق مُلغاة.

كما فاز النائب يحي عبيدات بموقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وحصل على 69 صوتا فيما حصل منافسه النائب هيثم زيادين على 47 صوتا.

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