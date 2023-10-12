المعايعة نائبا أول لرئيس مجلس النواب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فاز النائب عبدالرحيم المعايعة، بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بعد حصوله على 68 صوتًا، فيما حصل منافسه النائب جعفر الربابعة، على 50 صوتًا، بينما كان هُناك 6 أوراق مُلغاة.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب، برئاسة أحمد الصفدي، اليوم الخميس.
ودخلت انتخابات النائب الأول جولة ثانية، بعد عدم حصول أي مرشح على الأكثرية المُطلقة لعدد الأصوات، وفق ما تنص عليه الفقرة أ من المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إذا ما زاد عدد المُترشحين عن اثنين.
وكان قد ترشح للمنصب في الجولة الأولى النواب: علي الطراونة وحصل على 20 صوتًا، فيما حصل أحمد الخلايلة على 10 أصوات، وجعفر الربابعة على 22 صوتًا، وعبد الرحيم المعايعة على 43 صوتًا، ومحمد السعودي على 15 صوتًا، في حين كان هُناك 5 أوراق مُلغاة.
كما فاز النائب يحي عبيدات بموقع النائب الثاني
لرئيس مجلس النواب وحصل على 69 صوتا فيما حصل منافسه النائب هيثم زيادين على 47
صوتا.
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