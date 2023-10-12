Thursday, 12 October 2023 10:43 GMT

فتح القبول المباشر بجامعات وكليات رسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط

10/12/2023 2:30:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على السماح للجامعات/ الكليات الأردنية الآتية بقبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها (من الشهادات العربية أوالأجنبية) للعام الحالي أو للسنوات السابقة قبولاً مباشراً على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس أو البرنامج العادي لدرجة الدبلوم المتوسط، وذلك ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل فئة من الطلبة للعام الجامعي 2023-2024 وحسب الشواغر التي تحددها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في كل تخصص، وعلى الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024:

ويشمل هذا القرار في مرحلة البكالوريوس الجامعات التالية:

1- جامعة مؤتة.

2- جامعة آل البيت.

3- كليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية.

4- جامعة الحسين بن طلال.

5- جامعة الطفيلة التقنية.

6- الجامعة الأردنية/ فرع العقبة.

7- جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

أما في مرحلة الدبلوم المتوسط، فيشمل هذا القرار الجامعات/ الكليات التالية:

1- كليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، معان الجامعية، الكرك الجامعية، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية.

2- كلية الطفيلة التقنية في جامعة الطفيلة التقنية.

3- تخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

4- كلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية.

ويمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من هذا القرار زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة/ الكلية المعنية خلال اليومين المقبلين للتعرف على التخصصات المطروحة، والتي يتوفر فيها شواغر، إضافةً إلى التعرف على آلية التسجيل.

MENAFN12102023000072011014ID1107233431

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث