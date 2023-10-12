الأردن يسير أولى طائرات المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه
وبجهد وتنسيق مشترك بين الوزارة، والقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، والهيئة
الخيرية الأردنية الهاشمية، سيرت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، أولى
طائراتها التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار العريش في جمهورية مصر
العربية الشقيقة، حاملة على متنها مساعدات إنسانية وطبية.
يأتي ذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية
بمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في غزة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور
سفيان القضاة أنه وبالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، سيصار إلى نقل هذه
المساعدات وإيصالها للأشقاء في غزة، من خلال معبر رفح.
وشكر القضاة جمهورية مصر العربية الشقيقة، على
التعاون والتنسيق لتسهيل إيصال المساعدات الأردنية إلى غزة.
وأكد استمرار المملكة بمد يد العون والمساعدة
للأشقاء الفلسطينيين، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
وكان في استقبال الطائرة، التي هبطت في مطار
العريش، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في جمهورية مصر العربية أمجد العضايلة،
إضافة إلى الهلال الأحمر المصري.
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