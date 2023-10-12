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الأردن يسير أولى طائرات المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة

10/12/2023 2:30:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه وبجهد وتنسيق مشترك بين الوزارة، والقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، سيرت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، أولى طائراتها التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، حاملة على متنها مساعدات إنسانية وطبية.

يأتي ذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أنه وبالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، سيصار إلى نقل هذه المساعدات وإيصالها للأشقاء في غزة، من خلال معبر رفح.

وشكر القضاة جمهورية مصر العربية الشقيقة، على التعاون والتنسيق لتسهيل إيصال المساعدات الأردنية إلى غزة.

وأكد استمرار المملكة بمد يد العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

وكان في استقبال الطائرة، التي هبطت في مطار العريش، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في جمهورية مصر العربية أمجد العضايلة، إضافة إلى الهلال الأحمر المصري.












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