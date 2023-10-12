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الأمانة: إنجاز تحسينات مرورية في منطقة طارق الأحد المقبل

10/12/2023 2:30:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت أمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، أن أعمال التحسينات المرورية على شارع نور سلطان باييف ضمن منطقة طارق؛ من توسعة وتعبيد وأرصفة ستنجز الأحد المقبل، وفقا لمدير عمليات المرور المهندس محمد جدوع.

وبين جدوع أن شارع نور سلطان باييف يصل بين شارع ياجوز ودوار المشاغل، وتحديداً المقطع الممتد من إشارات مدخل طارق ولغاية دوار المشاغل.

وأضاف أن التحسينات المرورية التي تم تنفيذها بالتعاون مع إدارة السير تهدف إلى تأمين مسرب حر للسير القادم من ياجوز باتجاه دوار المشاغل دون الوقوف على إشارات مدخل طارق؛ وذلك لرفع كفاءة الإشارة الضوئية لخدمة باقي الاتجاهات وتقليل فترة التأخير التي كانت سابقاً.

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