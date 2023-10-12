الأمانة: إنجاز تحسينات مرورية في منطقة طارق الأحد المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت أمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، أن أعمال
التحسينات المرورية على شارع نور سلطان باييف ضمن منطقة طارق؛ من توسعة وتعبيد وأرصفة
ستنجز الأحد المقبل، وفقا لمدير عمليات المرور المهندس محمد جدوع.
وبين جدوع أن شارع نور سلطان باييف يصل بين
شارع ياجوز ودوار المشاغل، وتحديداً المقطع الممتد من إشارات مدخل طارق ولغاية
دوار المشاغل.
وأضاف أن التحسينات المرورية التي تم تنفيذها
بالتعاون مع إدارة السير تهدف إلى تأمين مسرب حر للسير القادم من ياجوز باتجاه
دوار المشاغل دون الوقوف على إشارات مدخل طارق؛ وذلك لرفع كفاءة الإشارة الضوئية
لخدمة باقي الاتجاهات وتقليل فترة التأخير التي كانت سابقاً.
MENAFN12102023000072011014ID1107233429
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.