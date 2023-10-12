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الصفدي: مجلس النواب حريص على تقديم الدعم والتسهيلات لوسائل الإعلام

10/12/2023 2:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الخميس، وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضين، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، ونقيب الصحفيين راكان السعايدة، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد.

وأعرب الصفدي عن احترامه وتقديره الكبيرين للأسرة الصحفية، مؤكداً أهمية الدور الوطني الذي تقدمه وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، فهي تحمل رمزية وإرثاً ومكانة كبيرة لدى الأردنيين، وتقوم بدور وطني رقابي مهم على مختلف أوجه الشأن العام.

وقال إن مجلس النواب حريص على تقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسير مهمة وعمل مختلف وسائل الإعلام بخاصة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مؤكداً تقديره لجميع أعضاء نقابة الصحفيين لدورهم الكبير في تعزيز المهنية والموضوعية وتناول جميع الشؤون الوطنية بمسؤولية عالية، ومشددا على حرص المجلس على التنسيق مع النقابة حول مختلف التشريعات والقضايا والملفات التي تعنى بالإعلام.

من جهته، أكد نقيب الصحفيين أن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عبر عن تقديره الكامل للصحفيين عموما ولجميع الزملاء في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

وأكد الصفدي وفق السعايدة، أن ما حصل سوء فهم وليس إساءة مقصودة للجسم الإعلامي، وإذا فهمت على أنها إساءة، فهذا تقدير مغلوط وليس في مكانه، فالاحترام والتقدير قائم بين البرلمان والجسم الصحفي.

وأضاف السعايدة: ما حصل من سوء فهم أو اختلاف في وجهات النظر لن يؤثر على الاحترام المتبادل، ويعالج في إطار من الحوار الهادئ الهادف دوماً إلى تغليب المصلحة الوطنية بعيداً عن الإساءات والتجريح.

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