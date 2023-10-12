جيش الاحتلال: إشارات استخباراتية وردت قبل هجوم حماس المباغت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري، اليوم (الخميس)، إن إشارات استخباراتية وردت قبل هجوم السبت الماضي المباغت الذي نفذته حركة ((حماس)) وأدى إلى مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي، وفقاً لـ((وكالة أنباء العالم العربي)).
وأضاف هغاري، في بيان: ((كانت هناك علامات ظهرت في الساعات السابقة للهجوم، وكانت مبنية على معلومات استخباراتية؛ لكن لم يكن لدينا أي فهم لتحرك بهذا الحجم)).
وبحسب هغاري، فإن الإشارات الاستخباراتية لم تكن تحذيراً من الهجوم.
ونوه المتحدث بأنه سيتم التحقيق في كل التفاصيل وتقديم المعلومات الكاملة للجمهور الإسرائيلي.-(وكالات)
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