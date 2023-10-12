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جيش الاحتلال: إشارات استخباراتية وردت قبل هجوم حماس المباغت

10/12/2023 2:30:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري، اليوم (الخميس)، إن إشارات استخباراتية وردت قبل هجوم السبت الماضي المباغت الذي نفذته حركة ((حماس)) وأدى إلى مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي، وفقاً لـ((وكالة أنباء العالم العربي)).
وأضاف هغاري، في بيان: ((كانت هناك علامات ظهرت في الساعات السابقة للهجوم، وكانت مبنية على معلومات استخباراتية؛ لكن لم يكن لدينا أي فهم لتحرك بهذا الحجم)).
وبحسب هغاري، فإن الإشارات الاستخباراتية لم تكن تحذيراً من الهجوم.
ونوه المتحدث بأنه سيتم التحقيق في كل التفاصيل وتقديم المعلومات الكاملة للجمهور الإسرائيلي.-(وكالات)

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