«إكس» تعلن حذف مئات الحسابات التابعة لـ«حماس»

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت الرئيس التنفيذي لشركة ((إكس)) (تويتر سابقاً)، ليندا ياكارينو، اليوم (الخميس)، إن منصة التواصل الاجتماعي حذفت المئات من ((الحسابات التابعة لحماس)) واتخذت إجراءات لحذف أو تصنيف عشرات الآلاف من المحتويات منذ الهجوم على إسرائيل.
وكتبت رسالة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون على منصة ((إكس))، أمس (الأربعاء)، تقول: ((نواصل الاستجابة السريعة لطلبات بإنفاذ القانون من جميع دول العالم، ومن بينها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي))، وفقاً لما ذكرته وكالة ((رويترز)) للأنباء.-(وكالات)
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