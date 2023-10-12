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«إكس» تعلن حذف مئات الحسابات التابعة لـ«حماس»

10/12/2023 2:30:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت الرئيس التنفيذي لشركة ((إكس)) (تويتر سابقاً)، ليندا ياكارينو، اليوم (الخميس)، إن منصة التواصل الاجتماعي حذفت المئات من ((الحسابات التابعة لحماس)) واتخذت إجراءات لحذف أو تصنيف عشرات الآلاف من المحتويات منذ الهجوم على إسرائيل.
وكتبت رسالة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون على منصة ((إكس))، أمس (الأربعاء)، تقول: ((نواصل الاستجابة السريعة لطلبات بإنفاذ القانون من جميع دول العالم، ومن بينها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي))، وفقاً لما ذكرته وكالة ((رويترز)) للأنباء.-(وكالات)

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