Thursday, 12 October 2023 10:42 GMT

جيش الاحتلال: نستعد لحرب استئصال حماس

10/12/2023 2:30:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقل تلفزيون ((آي 24 نيوز)) الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه يستعد للمرحلة القادمة من الحرب ((وقتما تقرر الحكومة))، وفق ما أفادت به ((وكالة أنباء العالم العربي)).
وأضاف الجيش أنه يركز على ((استئصال)) قيادة حركة ((حماس))، لافتاً إلى أن مقاتلي الحركة الفلسطينيين ما زالوا يحاولون ((التسلل)) عبر البحر إلى المدن في الكيان الإسرائيلي.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه لن ينشر عدد عمليات الاعتراض التي نفذها للصواريخ الفلسطينية في حرب غزة، مشيراً إلى أن مثل هذه المعلومات قد تساعد ((حماس)).
وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت للصحافيين: ((لن أخبر العدو بعدد عمليات الاعتراض التي قمنا بها))، ليكشف عما يبدو أنه ابتعاد عن سياسة الحرب الماضية. وقال مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق إنهم يخططون لفرض قيود محتملة على إمداداتهم من الصواريخ المضادة للقذائف، خاصة في حالة اندلاع قتال عنيف.
ولا تزال الهجمات المتبادلة متواصلة لليوم السادس على التوالي منذ شنت ((حماس)) وفصائل فلسطينية أخرى هجوماً مفاجئاً على بلدات ومدن في الكيان المحتل بمحاذاة قطاع غزة يوم السبت الماضي.-(وكالات)

MENAFN12102023000072011014ID1107233422

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث