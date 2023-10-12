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وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب ضد حماس طويلة وصعبة

10/12/2023 2:30:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، إن الحرب التي تقودها حكومته ضد حركة "حماس" في قطاع غزة ستكون "طويلة وصعبة".
وقال في إيجاز عبر الفيديو لنظرائه في حلف شمال الأطلسي "الناتو": "ستكون حربا طويلة وصعبة لكننا سننتصر".
ومنذ السبت، تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع، أسفرت عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات الآلاف من السكان.
وأضاف غالانت، بحسب نص إيجازه الذي وصلت نسخة منه للأناضول: "الجيش الإسرائيلي سوف يدمر حماس".
وأردف في إشارة إلى هجوم "حماس" السبت على مستوطنات غلاف غزة جنوب إسرائيل: "تعرضنا لضربة شديدة".
وتابع: "بدأنا بالرد، لقد دمرت قواتنا الجوية مراكز قيادة حماس، ومصانع الأسلحة، والبنية التحتية لها"، وقال: "سنغير الواقع على الأرض".
وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم السادس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.-(الأناضول)

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