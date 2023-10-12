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نحن في حرب دينية.. ضجة يثيرها سيناتور أميركي -(فيديو)

10/12/2023 2:30:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أثار السيناتور الأمريكية، ليندسي غراهام ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات تطرق فيها للأحداث في إسرائيل وغزة وقائلا "نحن في حرب دينية"، داعيا إسرائيل إلى "تسوية الأرض" للدفاع عن نفسها.
تصريحات غراهام المتداولة جاءت خلال مقابلة أجراها مع قناة "فوكس نيوز" ونشر مقطع منها في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قائلا: "نحن في حرب دينية هنا، أنا مع إسرائيل، قوموا بكل ما يتوجب عليكم القيام به للدفاع عن أنفسكم، قوموا بتسوية المكان".
وفي تصريح منفصل، قال غراهام في تعليق على مقابلة أجراها مع شبكة CNN ونشر مقطعا منها بتدوينة على صفحته بمنصة أكس، قائلا: "إذا لم تتمكن من فهم العلاقة بين إيران وهذا النشاط الإرهابي الذي تقوم به حماس وحزب الله، فإنك تفتقد الكثير.. وإذا تصاعدت هذه الحرب، فقد حان الوقت لتفكيك نظام تمويل هذا الإرهاب".
وتأتي تصريحات غراهام في الوقت الذي تدخل فيه الأحداث في إسرائيل وغزة يومها السادس مع ازدياد مستمر في أعداد الضحايا، إذ قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن ما يقرب من 1200 شخص قتلوا في القطاع منذ أن بدأت إسرائيل الغارات الجوية، السبت، ردا على هجمات حماس على إسرائيل، في حين ذكرت إسرائيل أن ما لا يقل عن 1200 شخص قتلوا منذ السبت.


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