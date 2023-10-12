الصحة الفلسطينية تحذّر من انهيار الوضع الصحي بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة نتيجة النقص الحاد بالمستلزمات الطبية.
وذكرت الكيلة أن عدد الجرحى الكبير يفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات في قطاع غزة، داعية المنظمات الدولية والصليب الأحمر إلى التدخل الفوري لإدخال المستلزمات الطبية لغزة.
من جهتها، دقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الأوسط، ناقوس الخطر بشأن وضع قطاع الصحة في غزة، مؤكدة أنه شارف على الانهيار.
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