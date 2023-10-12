استشهاد 1417 فلسطينيا وإصابة 6268 آخرين بالهجمات الإسرائيلية منذ السبت

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، استشهاد 1417 فلسطينيا وإصابة 6268 آخرين في الهجمات الإسرائيلية منذ السبت.

من جانبه، حذر الصليب الأحمر من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "سيخرج عن السيطرة بسرعة" في ظل القصف الإسرائيلي المركز، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه على اتصال مع حركة حماس للعمل على إطلاق سراح الرهائن.

وقالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في غزة لا يوصف وغير مسبوق.

وارتفاع عدد شهداء قصف منزلين في دير البلح وسط قطاع غزة إلى أكثر من 20 معظمهم أطفال ونساء.



كما أغار الطيران الإسرائيلي على مناطق قرب أبراج المقوسي شمال مدينة غزة.