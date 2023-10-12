استشهاد 1417 فلسطينيا وإصابة 6268 آخرين بالهجمات الإسرائيلية منذ السبت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، استشهاد 1417 فلسطينيا وإصابة 6268 آخرين في الهجمات الإسرائيلية منذ السبت.
من جانبه، حذر الصليب الأحمر من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "سيخرج عن السيطرة بسرعة" في ظل القصف الإسرائيلي المركز، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه على اتصال مع حركة حماس للعمل على إطلاق سراح الرهائن.
وقالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في غزة لا يوصف وغير مسبوق.
وارتفاع عدد شهداء قصف منزلين في دير البلح وسط قطاع غزة إلى أكثر من 20 معظمهم أطفال ونساء.
كما أغار الطيران الإسرائيلي على مناطق قرب أبراج المقوسي شمال مدينة غزة.
MENAFN12102023000072011014ID1107233417
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.