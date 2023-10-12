أمين عام الناتو: الوضع في الشرق الأوسط غير مطمئن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إن الوضع في الشرق الأوسط غير مطمئن، وذلك في ظل الصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضاف ستولتنبرغ أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس معتبرا أن حماية المدنيين أمر مطلوب.
وأشار أمين عام الناتو إلى أن هناك قلق مما وصفه باحتمال "انتهاز جهات مثل حزب الله أو إيران الوضع".
MENAFN12102023000072011014ID1107233416
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.