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أمين عام الناتو: الوضع في الشرق الأوسط غير مطمئن

10/12/2023 2:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إن الوضع في الشرق الأوسط غير مطمئن، وذلك في ظل الصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف ستولتنبرغ أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس معتبرا أن حماية المدنيين أمر مطلوب.

وأشار أمين عام الناتو إلى أن هناك قلق مما وصفه باحتمال "انتهاز جهات مثل حزب الله أو إيران الوضع".

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