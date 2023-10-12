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نتنياهو: يوم السابع من أكتوبر سيبقى الأفظع للشعب اليهودي منذ المحرقة النازية

10/12/2023 2:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن يوم السابع من أكتوبر سيبقى يوما أسود في تاريخ الشعوب والأفظع للشعب اليهودي منذ المحرقة النازية.
وأضاف خلال إلقاءه في الكنيست بيان إعلان الحرب على غزة أن هذه حرب على البيت ويجب أن تنتهي بأمر واحد هو الانتصار وتصفية حماس.
وأكد أنه سيلتقي غدا مع وزير الدفاع الأميركي لبحث الدعم العسكري مضيفا أنه حصل على دعم أمريكي كبير وجسر جوي من العتاد والسلاح.

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