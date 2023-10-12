نتنياهو: يوم السابع من أكتوبر سيبقى الأفظع للشعب اليهودي منذ المحرقة النازية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن يوم السابع من أكتوبر سيبقى يوما أسود في تاريخ الشعوب والأفظع للشعب اليهودي منذ المحرقة النازية.
وأضاف خلال إلقاءه في الكنيست بيان إعلان الحرب على غزة أن هذه حرب على البيت ويجب أن تنتهي بأمر واحد هو الانتصار وتصفية حماس.
وأكد أنه سيلتقي غدا مع وزير الدفاع الأميركي لبحث الدعم العسكري مضيفا أنه حصل على دعم أمريكي كبير وجسر جوي من العتاد والسلاح.
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