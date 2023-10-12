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انقطاع التيار الكهربائي ينذر بتحويل مشافي غزة إلى مقابر جماعية

10/12/2023 2:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذّر مسؤول قسم الأشعة في مستشفى الشفاء الدكتور إبراهيم عباس من تحول مشافي قطاع غزة إلى مقابر جماعية بسبب انقطاع التيار الكهربائي والنقص الحاد في المستلزمات الطبية.
وقال في حديثه لوكالة "صفا"، إن قسم الأشعة كغيره من الأقسام الأخرى يعاني من نقص حاد في المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لتشخيص المرضى.
وأضاف أن أي تدخل جراحي يحتاج إلى تشخيص طبي دقيق إذا لم تتوفر المعدات اللازمة له سيهدد حياة المريض.
وأكد عباس على أن الوضح الصحي في القطاع كارثي وينذر بانهيار المنظومة الصحية بالكامل.
وأوضح أن انقطاع الكهرباء الذي يمثل الشريان المغذي لأولى الإجراءات الطبية بالتشخيص، بالإضافة إلى كافة الأقسام الأخرى التي تعتمد على الكهرباء، سيحول مستشفيات قطاع غزة إلى مقابر جماعية.
وأشار دكتور عباس إلى أن أعداد الشهداء والجرحى تفوق طاقة وإمكانيات المستشفيات والكادر الطبي في القطاع.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، إن الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة مع دخول اليوم السادس من العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأضاف إن الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاذ، مبيّناً "أن المستشفيات في حالة إشغال نام لقدراتها السريرية والجرحى والمرضى باتوا يفترشون الأرض".
وأكد على أن استمرار قطع الاحتلال للكهرباء والمياه والوقود عن القطاع يشكل خطراً على حياة الجرحى والمرضى ويتسبب في كارثة صحية وبيئية وخيمة.
وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، بلغت أعداد شهداء عدوان الاحتلال في قطاع غزة 1354 شهيد ونحو 6049 جريح.

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