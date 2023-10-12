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استشهاد شاب بعملية إطلاق نار في القدس - فيديو

10/12/2023 2:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلق شاب فلسطيني مساء الخميس النار على محطة للشرطة الإسرائيلية قرب باب الساهرة في القدس المحتلة، تسببت بإصابة شرطيين من الاحتلال.

وبحسب الإعلام العبري، أن العملية تسببت بإصابة شرطيين، فيما أعلن عن استشهاد منفذ العملية.

ويذكر أن شرطة الاحتلال فرضت طوقا أمنيا في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة.



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