استشهاد شاب بعملية إطلاق نار في القدس - فيديو

استشهاد شاب بعملية إطلاق نار في القدس - فيديو
التاريخ
10/12/2023 2:30:01 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أطلق شاب فلسطيني مساء الخميس النار على محطة للشرطة الإسرائيلية قرب باب الساهرة في القدس المحتلة، تسببت بإصابة شرطيين من الاحتلال.
وبحسب الإعلام العبري، أن العملية تسببت بإصابة شرطيين، فيما أعلن عن استشهاد منفذ العملية.
ويذكر أن شرطة الاحتلال فرضت طوقا أمنيا في محيط البلدة القديمة بالقدس
المحتلة.
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