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نادال يعود إلى الملاعب عبر بطولة أستراليا المفتوحة

10/12/2023 2:29:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يعود الإسباني المخضرم رافايل نادال إلى الملاعب من خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة 2024، بحسب ما كشف المنظمون، وذلك بعد مرور نحو عام من تعرض نجم كرة المضرب إلى إصابة قوية في البطولة نفسها.
ولم يلعب نادال صاحب الـ22 لقبا كبيرا منذ خسارته أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد في الدوري الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث خضع نادال إلى عمليتين جراحيتين خلال عملية تعافيه الطويلة، وصرح في أيار (مايو) الماضي، أنه يريد اتخاذ قسط من الراحة لمحاولة العودة أقوى مما كان.
وقال مدير بطولة أستراليا المفتوحة كريغ تايلي: "إن نادال والأسترالي نيك كيريوس سيعودان إلى الملاعب في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني (يناير) المقبل، لافتا: "بطلنا العام 2022 رافايل نادال يبذل جهودا شاقة خلال عملية تعافيه طوال العام الحالي. لطالما يقدم أفضل عروضه في ملبورن ولا أحد يشك في قدرته على التنافس". وتابع: "أنا على تواصل مع فريقه وقد عاد الآن إلى الملاعب ويتطلع قدما للعودة إلى ملبورن"، حيث كان نادال الفائز ببطولة رولان غاروس 14 مرة ألمح في أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى إمكانية أن يكون العام 2024 الأخير له في الملاعب، بقوله: "قلت إن العام 2024 ربما يكون عامي الأخير، أكرر ذلك، لكن لا يمكنني تأكيد ذلك بنسبة مائة في المائة، لأنني لا أعرف".
ويأمل منظمو بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام، أن يستطيع نادال منافسة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا والمهيمن على البطولة الأسترالية مع 10 ألقاب، آخرها مطلع العام الحالي، كما يشكل كيريوس خطرا محتملا على ديوكوفيتش بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته العام الحالي.
وأعرب أسطورة التنس الإسبانية رافائيل نادال، عن امتنانه لـ"تصويت الثقة" من قبل بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، والتي أعلنت أن "الماتادور" سيشارك في أولى بطولات الجراند سلام هذا الموسم.
وكتب نادال عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي:"أتوجه بالشكر لتصويت الثقة من قبل أستراليا المفتوحة للتنس، أنا أتدرب بشكل يومي وأعمل بكل قوة من أجل العودة في أقرب وقت ممكن".
وستنطلق النسخة المقبلة من أستراليا المفتوحة في 14 كانون الثاني "يناير" المقبل، وستستمر 15 يوما، بإضافة يوم مقارنة بالنسخ الماضية، لتجنب زيادة حمل المباريات على اللاعبين، وهو التغيير الذي تعتبره البطولة "تاريخيا". -(وكالات)

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