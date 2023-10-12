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فرنسا والبرتغال تقتربان من حسم التأهل.. وقمة بين النمسا وبلجيكا

10/12/2023 2:29:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يبحث منتخب فرنسا عن تأهل مبكر إلى نهائيات كأس أوروبا 2024، عندما يحل ضيفا على هولندا عند الساعة 9:45 من مساء اليوم، باحثا عن تكرار نتيجته الساحقة ذهابا عندما فاز برباعية نظيفة.
وحقق وصيف بطل العالم بداية رائعة في التصفيات، بالعلامة الكاملة في 5 مباريات حيث سجل 5 انتصارات متتالية، وهزت الشباك خلالها 11 مرة من دون أن يستقبل أي هدف، وستضمن فرنسا إحدى بطاقتي التأهل المباشرتين عن المجموعة الثانية، حال فوزها، أو تعادلها مع خسارة اليونان على أرض أيرلندا.
ويتأهل إلى النهائيات بطل ووصيف كل من المجموعات العشر، إضافة إلى ألمانيا المضيفة و3 منتخبات عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية.
وتملك كل من اليونان وهولندا 9 نقاط، علما بأن الأخيرة لعبت مباراة أقل، فيما ستفقد إيرلندا (3 نقاط) أمل الحلول في أول مركزين، حال خسارتها، أو تعادلها مع فوز هولندا، ولا يمكن لجبل طارق متذيل الترتيب من دون أي نقطة الحلول في أول مركزين.
في المقابل، تعاني هولندا التي حققت 3 انتصارات متتالية بعد خسارتها الافتتاحية المذلة أمام فرنسا، من غياب لاعبيها سفين بوتمان، ماتياس دي ليخت، فرنكي دي يونج، ممفيس ديباي وكودي جاكبو.
وقبل أقل من شهرين على سحب القرعة في 2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في هامبورج، ستكون باكورة بطاقات التأهل برسم المرشحين في هذه النافذة الدولية، على غرار فرنسا، البرتغال، إسكتلندا، بلجيكا والنمسا، لكن يتعين الانتظار حتى انتهاء مباريات الملحق في 26 آذار (مارس) من العام المقبل، لمعرفة هوية المنتخبات الـ24 التي ستشارك في نهائيات ألمانيا.
وفي المجموعة ذاتها، تأمل اليونان بمواصلة صحوتها بتحقيق الفوز الرابع في التصفيات والثاني تواليا بعد خسارتين متتاليتين، عندما تحل ضيفة على إيرلندا، وتمني اليونان النفس في تعزيز حظوظها في المنافسة على البطاقة الثانية وفض شراكة المركز الثاني مع هولندا في حال تعثر الأخيرة أمام فرنسا.
وتلتقي اليونان ضيفتها هولندا الإثنين المقبل في قمة حاسمة على وصافة المجموعة.
وتشهد المجموعة السادسة مواجهة طاحنة على بطاقة التأهل الأولى بين بلجيكا ومضيفتها النمسا صاحبتي المركزين الأول والثاني بـ13 نقطة، عند الساعة 9:45 مساء اليوم، علما بأن مباراة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل 1-1، وسيتأهل الفائز من هذه المباراة تلقائيا إلى النهائيات.
وتعول بلجيكا على قائدها مهاجم روما روميلو لوكاكو الذي استعاد هوايته التهديفية في الآونة الأخيرة، وترغب بلجيكا في حسم تأهلها قبل استضافة السويد الثالثة (6 نقاط)، يوم الإثنين المقبل الذي يشهد خوض النمسا التي يغيب عن صفوفها مدافع ريال مدريد دافيد ألابا بسبب الإصابة، مباراة سهلة أمام مضيفتها أذربيجان.
وتبدو البرتغال بطلة أوروبا العام 2016، مرشحة فوق العادة لمواصلة علامتها الكاملة في التصفيات وتحقيق الفوز السابع تواليا عندما تستضيف مطاردتها المباشرة سلوفاكيا (13 نقطة)، حيث تسعى البرتغال، الوحيدة مع فرنسا وإسكتلندا التي حققت العلامة الكاملة في التصفيات حتى الآن، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحجز بطاقتها إلى النهائيات، علما بأن التعادل يكفيها حال خسارة لوكسمبورج الثالثة (10 نقاط) أمام أيسلندا الخامسة (6 نقاط).
وتملك البرتغال الأسلحة اللازمة لحسم مواجهة اليوم، في مقدمتها قائدها العائد من الإيقاف مهاجم النصر السعودي المخضرم كريستيانو رونالدو، وقال الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال: "بوسعنا التأهل في المباراة المقبلة. الفوز على سلوفاكيا يعني التأهل".
واستدعى مارتينيز للمرة الأولى لاعب الوسط المهاجم الواعد لبنفيكا جواو نيفيز للمرة الأولى، وعلق المدرب الإسباني على استدعائه للاعب البالغ من العمر 19 عاما، قائلا: "إنها خطوة مستحقة إلى الأمام للاعب واعد أصبح قائدا لفريق مثل بنفيكا واعتبر أفضل لاعب في مباراة بورتو الماضية". -(وكالات)

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