Thursday, 12 October 2023 10:41 GMT

الأرجنتين والبرازيل يتأهبان لجولة مثالية

10/12/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يسعى العملاقان الأرجنتيني بطل العالم والبرازيلي، للمحافظة على سجلهما المثالي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.
ويلتقي منتخب الأرجنتين مع بارغواي عند الساعة الثانية من فجر اليوم في الجولة الثالثة، فيما يلتقي البرازيل مع منتخب فنزويلا عند الساعة 3:30 فجرا.
وبدأت الأرجنتين مشوارها بالفوز على الإكوادور 1-0 في بوينوس أيرس ثم على بوليفيا 3-0 في لاباز، فيما فازت البرازيل على بوليفيا 5-1 خارج الديار ثم بيرو في ليما 1-0.
وتصدر ليونيل ميسي تشكيل الأرجنتين الذي استدعاه المدرب ليونيل سكالوني لمباراتي باراغواي فجر اليوم، ثم بيرو الثلاثاء في ليما، حتى قبل عودته لفريقه إنتر ميامي الأميركي، الذي ابتعد عنه مؤخرا بسبب الإصابة.
وبعد غيابه عن فريقه بسبب معاناته من "مشكلة عضلية"، اكتفى ميسي بخوض 37 دقيقة فقط منذ 3 أيلول (سبتمبر) الماضي، إذ دخل بداية الأسبوع بالدقيقة 55، لكن فريقه خسر من الضيف سينسيناتي 0-1 ليفشل في بلوغ الأدوار الإقصائية. ولعب ميسي الدور الرئيس في قيادة الأرجنتين للفوز بمباراتها الأولى في التصفيات بتسجيل الهدف الأول في الإكوادور، قبل غيابه عن المباراة الثانية ضد بوليفيا لإراحته.
وتبدو الأرجنتين التي تفتقد الجناح النجم أنخيل دي ماريا بسبب الإصابة، مرشحة لتحقيق فوزها البيتي الأول على باراغواي في تصفيات كأس العالم منذ أيلول (سبتمبر) من العام 2012، عندما فازت بنتيجة (3-1)، وذلك في ظل معاناة ضيفتها التي اكتفت بنقطة من مباراتيها الأوليين، مما أدى لإقالة المدرب الأرجنتيني جييرمو باروس سكيلوتو واستبداله بمواطنه دانيال جارنيرو، الذي يبدأ مشواره بمواجهة منتخب بلاده في اختبار شاق.
ومن جانب آخر، تبدو البرازيل مرشحة للفوز الثالث تواليا ضد ضيفتها فنزويلا التي حصدت (3 نقاط) من مباراتيها الأوليين بالفوز على باراغواي 1-0 بفضل هدف سالومون روندون من ركلة جزاء في وقت قاتل.
وشهدت الجولة الثانية أيضا فوزا قاتلا لـ"سيليساو" على بيرو خارج الديار بهدف سجله ماركينيوس في الدقيقة الأخيرة.
وكان المدرب فيرناندو دينيز "راضيا جدا" عما قدموه في المباراتين السابقتين بالتصفيات، وقرر دينيز الذي سيترك مهمته المؤقتة الصيف المقبل للإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن يستدعي نجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن النادي الملكي والنافذة الدولية الماضية. وبعد مواجهة فنزويلا التي خسرت مبارياتها الـ4 الأخيرة مع البرازيل بتصفيات كأس العالم ولم تفز على سيليساو في أي من المواجهات الرسمية، يسافر رجال دينيز إلى مونتيفيديو لمواجهة الغريمة الأخرى أوروغواي التي منيت في الجولة الماضية ضد الإكوادور (1-2) بهزيمتها الأولى بعد 3 انتصارات بقيادة مدربها الجديد الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.
وتفتتح أوروغواي الجولة الثالثة بمواجهة صعبة أخرى أمام مضيفتها كولومبيا الباحثة عن نقطتها السابعة، وبالتالي البقاء قريبة من الأرجنتين والبرازيل أو حتى التفوق عليهما أو على أحدهما في حال التعثر أمام باراغواي وفنزويلا.
وبعد المعاناة على الارتفاع العالي في كيتو، تجد أوروغواي نفسها الخميس أمام ظروف صعبة أخرى في بارانكيا، حيث تلعب كولومبيا مبارياتها البيتية على أمل الاستفادة من اعتيادها على الطقس الحار جدا هناك. والارتفاع العالي سيشغل أيضا بال إكوادور حين تحل ضيفة على بوليفيا في لاباز، حيث تسعى الأخيرة لاستعادة توازنها بعد خسارتها مباراتيها الأوليين، فيما تبحث ضيفتها عن فوز ثان أو العودة بنقطة التعادل على أقل تقدير.
وتتواجه تشيلي مع بيرو في ديربي محيط الهادئ، حيث يسعى كل منهما للفوز الأول بعد الاكتفاء بنقطة في الجولتين الماضيتين.-(وكالات)

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