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عز الدين: عموتة لا يلجأ إلى الكوتا في اختيار عناصر المنتخب

10/12/2023 2:29:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






أكد حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم ربيع عز الدين، أن المدير الفني للمنتخب الوطني، المغربي حسين عموتة، يتمتع بميزة عدم الاعتماد على "الكوتا" في اختيار لاعبي المنتخب، بعكس مراحل ماضية كانت الاختيارات من الفرق الجماهيرية غالبا.
وبين عز الدين في حديثه لـ "الغد"، رغم عدم استدعائه لقائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة الرباعية الودية، التي ستنطلق غدا خلال فترة التوقف الدولي، أن عموتة يمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين الذين لم تسنح لهم الفرصة في مناسبات ماضية، بالتواجد مع المنتخب الوطني، لافتا إلى أن كل تشكيلة تشهد مغادرة لاعبين ودخول آخرين جدد ممن يثبتون أحقيتهم باللعب مع "النشامى"، ما يحفز اللاعبين على تقديم الأفضل لتمثيل المنتخب لاحقا.
وأضاف: "توقعت أن يتم استدعائي خلال التجمع الحالي أو السابق بعد أن قدمت مستويات طيبة مع الأهلي خلال الجولات الأولى من دوري المحترفين وبطولة الدرع، وذلك بحسب شهادة مدربين من الفرق المنافسة ومدربي حراس مرمى، إلا أنني سأواصل العمل الدؤوب من أجل الحضور مع المنتخب في الفترات المقبلة، والذي يعد تمثيله شرفا لأي لاعب".
ولفت عز الدين البالغ من العمر 29 عاما، إلى أن مدرب المنتخب أثبت عدم تركيزه على الفرق الجماهيرية والكبيرة في مسألة استدعائه للاعبين، وأن اللاعب الأكثر جاهزية وقدرة على خدمة أفكاره يجد نفسه ضمن قائمة المنتخب، مؤكدا أن الطريق أمامه لإثبات أحقيته في حراسة عرين "النشامى" في نهائيات كأس آسيا المقبلة.
واستطرد: "ساهم توقف الدوري لفترات طويلة سواء من حيث التوقف الدولي للمنتخبات، أو الإضراب وتأجيل جولة مؤخرا، في تراجع مستوى اللاعبين المحليين بعد فترة طويلة من الانقطاع بسبب إعادة الأجندة لسابق عهدها، إلى جانب غياب العامل المادي وتأخر الأندية في تسليم الرواتب للاعبيها، الذي يؤثر على حضورهم الذهني في الملعب".
وأكد عز الدين، أن الأهلي لم يقدم المطلوب منه حتى اللحظة بعد خوضه 5 مباريات ببطولة دوري المحترفين، وتحقيق الفوز في مباراة واحدة فقط، مشيرا إلى أن الفريق يملك عددا من اللاعبين المميزين، والقادرين على تغيير الصورة في الجولات المقبلة.
وبدأ عزالدين مسيرته الكروية عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات، حيث لعب في بداية مشواره مع مراكز الأمير علي للواعدين، لينضم إلى صفوف فريق الفيصلي عند بلوغه 13 عاما، ليمثل "الأزرق" في جميع فئاته العمرية وصولا للفريق الأول، علما بأنه تدرب مع الرجال عندما كان عمره 15 عاما.
وواصل: "مثلت أيضا جميع الفئات السنية للمنتخبات الوطنية، وعندما بلغت 21 عاما، طلبت مغادرة الفيصلي بسبب عدم وجود فرصة لي للعب، لوجود حراس مرمى مميزين بتلك الفترة ومنهم لؤي العمايرة، لأمثل في دوري الأولى السلط وبلعما وسحاب، وأصعد مع الأخير لدوري المحترفين، ومثلته خلال المواسم الأربعة الماضية، رغم رغبتي والنادي بالاستمرار لموسم آخر، إلا أن بعض اختلاف وجهات النظر ساهمت في انتقالي للأهلي".
وتمنى عز الدين من جماهير الأهلي، مساندة الفريق بصورة أكبر لتحقيق هدف الثبات وعكس الصورة الحقيقية عن النادي، موضحا أنها تنتظر النتائج من أجل الحضور بكثافة لمؤازرة اللاعبين كما جرى خلال سنوات ماضية، وأن اللاعبين عاقدون العزم، على تحقيق الأفضل بالجولات المقبلة، مع إشارته إلى أن "الليث الأبيض"، يطمح إلى الذهاب بعيدا ببطولة الكأس بعد بلوغه مؤخرا دور ثمن النهائي.
وزاد: "نتمنى كلاعبين من رئيس النادي عمر شقم العدول عن استقالته التي تقدم بها مؤخرا، ونحن كلاعبين وجهاز فني لا ننظر كثيرا للأمور الإدارية التي لها أشخاص يديرونها، كما نأمل بأن يتحسن الوضع المالي للأندية من أجل تحسن الكرة الأردنية التي تراجعت مؤخرا بسبب هذه الأمور".
وذكر عز الدين، أن فرصة الوحدات بالمنافسة على لقب كأس الاتحاد الآسيوي ما تزال قائمة، رغم خسارته في الجولة الماضية أمام الكويت، فيما توقع أن يخرج الفيصلي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، مع تمنياته بأن يقدم "الأزرق" الصورة التي اعتادت عليها الجماهير الأردنية في البطولات الخارجية.

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