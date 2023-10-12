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مواجهة منتظرة تجمع شباب بشرى والجليل بـسلة الناشئين

10/12/2023 2:29:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






تشهد صالة الحسن للشباب في إربد، مواجهة منتظرة تجمع فريقي شباب بشرى والجليل عند الساعة 4 من مساء اليوم، لحساب منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".
ويحل اتحاد عمان ضيفا ثقيلا على بيت ايدس عند الساعة 5:30 مساء بالصالة نفسها، فيما ستكون صالة الأمير حمزة مسرحا لمواجهة الإنجليزية وكفريوبا عند الساعة 5 مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه أيضا عبر المنصات الرقمية لـ"الغد"، فيما يستقبل الأرثوذكسي نظيره الأشرفية عند الساعة 7 مساء.
وشهدت مباريات الجولة العاشرة، فوز الإنجليزية على بيت ايدس (69-42)، في لقاء كان فيه محمود عبيدات المسجل الأبرز من جانب الإنجليزية بـ21 نقطة مع 3 متابعات و3 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 21.
وفاز كفريوبا على الأشرفية (63-54)، في لقاء برز فيه اللاعب قيس العوض من جانب كفريوبا بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و29 متابعة و4 تمريرات وبلوك شوت بفاعلية 39، كما تغلب الجليل على الأرثوذكسي (50-46)، واتحاد عمان على شباب بشرى (72-61).
ويتصدر اتحاد عمان جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، متقدما بأفضلية فارق السلات عن الإنجليزية، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، فيما قفز الجليل للمركز الثالث برصيد 16 نقطة، متقدما بأفضلية فارق المواجهات المباشرة على الأرثوذكسي، الذي يأتي رابعا بالرصيد نفسه، فيما يستقر شباب بشرى خامسا برصيد 15 نقطة، وكفريوبا سادسا برصيد 14 نقطة وبيت ايدس سابعا برصيد 11 نقطة والأشرفية ثامنا برصيد 10 نقاط.

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