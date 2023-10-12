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300 لاعب يتسابقون نحو 3 بطاقات احتراف بـأجسام الأردن اليوم

10/12/2023 2:29:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






يتسابق 300 لاعب نحو 3 بطاقات احتراف في بطولة الأردن المفتوحة لبناء الأجسام اليوم، هذا ما كشفته عملية الميزان لتحديد أوزان وأطوال فئات البدي بلدنج والكلاسيك والفيزيك، للشباب والرجال والماستر فوق 40 سنة، التي جرت في اليومين الماضيين، ضمن الاستعداد للظهور على مسرح العرض في قاعة الشهيد "راشد الزيود"، في فترتين صباحية ومسائية اليوم للفيزيك، ويوم غد، للكالسك والبدي بلدنج.
وقال رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات: "كشفت عملية الميزان عن مشاركة واسعة من اللاعبين في هذه البطولة، للوصول إلى المراكز الأولى، والظفر ببطاقات الاحتراف المخصصة من الاتحاد الدولي، والمكافآت المالية للفائزين ببطاقة الاحتراف الدولية، والمرصودة من قبل مركز (S W)، من خلال صاحبه المدرب المعروف صهيب الوحش بقيمة 500 دولار للفائزين ببطاقة الاحتراف، ونحن بدورنا نتوجه بالشكر على الدعم المقدم من الوحش، والذي من شأنه أن يحفز الشركات العامة والخاصة على دعم الشباب الرياضي".
وأضاف، "أنجز اتحاد بناء الأجسام الترتيبات والتجهيزات اللازمة، لإنجاح الحدث تنظيميا وفنيا، وفق الجهود التي يبذلها مدير البطولة إياد مبروك، في البطولة المفتوحة لجميع الجنسيات وفق إجراءات محددة، وسيتنافس اللاعبون في فئة الواعدين والذين تقتصر مشاركتهم في الفيزيك للأطوال تحت وفوق 173سم، وفئة البدي بلدنج التي توزع على الشباب تحت وفوق 75 كغم، وفئة الرجال للأوزان 60 كغم، 65 كغم، 70 كغم، 75 كغم، 80 كغم، 85 كغم، 90 كغم، 95 كغم، 100 كغم، فوق 100كغم، وفئة البدي بلدنج الماستر للرجال فوق 40 سنة ضمن الوزن المفتوح، وفئة الفيزيك للشباب لأطوال تحت وفوق 176سم، وللرجال لأطوال 170سم، 173سم، 176سم، 179سم، 182سم وفوق 182سم، ولفئة الكلاسيك (طول 168سم ووزن صفر كغم)، و(طول 171سم ووزن +2 كغم)، و(طول 175سم ووزن +4كغم)، و(طول 180سم ووزن +6 كغم)، و(طول +180سم ووزن +8كغم). ونؤكد أن هذه البطولة خاضعة لفحص المنشطات، ويمنع فيها مشاركة اللاعبين المحرومين بحسب كشف لجنة النظام والسلوك في الاتحاد، وكشوفات المنظمة الأردنية لمكافحة المنشطات".
وحول استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم في إسبانيا، رد كلمات: "يواصل لاعبو المنتخب الوطني لمختلف الفئات تدريباتهم، للوصول إلى الجاهزية البدنية والجمالية المطلوبة، في فئات الفيزيك والماسكولار فيزيك والكلاسيك والبدي بلدنج، ونتابع تدريباتهم ونوفر حاجياتهم، بهدف تحقيق إنجاز جديد في بطولة العالم في إسبانيا مطلع تشرين الأول (نوفمبر) المقبل، حيث يغيب الأبطال عن المشاركة في بطولة الأردن لدوافع فنية، وعدم تعريضهم لضغط البطولات غير المحمود عقباه من الناحية الطبية".

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