في العقبة.. مياه الصرف الصحي تتدفق على شاطئ ميناء هاوس- (فيديو)

اظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها "الغد" تدفق مياه الصرف الصحي على الشاطئ الأوسط والمعروف بميناء هاوس.

وجرت مياه الصرف الصحي بقنوات تصريف مياه الأمطار، التي تصب قنواتها بمياه البحر، وسط استياء من المتنزهين ورواد الشاطئ، في وقت أكد فيه مواطنون أن مياه الصرف الصحي ظاهرة للعيان على جزء محدود من الشاطئ، محملين شركة مياه العقبة مسؤولية ما حدث من فيضان للصرف الصحي.

من جهتها، قالت شركة مياه العقبة، على لسان ناطقها الاعلامي اياد الخصاونة، أن منهل لمياه الصرف الصحي كان مغلق صباح اليوم مما اضطرت كوادر المياه بضغطه بالمياه العذبة لفتح وتسليك المنهل المغلق وبالتالي خروج المياه بعد الضغط ونزولها بمصارف تصريف مياه الامطار التي تصب على الشاطئ ، مؤكدا ان المياه التي جرت بمناهل تصريف المياه هي مياه عذبة ولا تشكل اي خطورة او تلوث بيئي.

