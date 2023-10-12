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تجارة العقبة تطلق حملة تبرعات ومساعدات لأهالي غزة

10/12/2023 2:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة- أعلنت غرفة تجارة العقبة إطلاق أكبر حملة تبرعات لدعم الأهل في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.

وسجلت غرفة تجارة العقبة أول تبرع مادي بمبلغ 20 ألف دينار لصالح الأهل في قطاع غرة مع بدء فتح باب التبرعات اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 15 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي وحتى نهاية الشهر، وذلك في مبنى غرفة تجارة العقبة وعلى مدار الساعة.

وناشد رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي ومجلس إدارة الغرفة التجارية الذي عقد جلسة مطولة لترتيب وتنسيق عملية التبرعات بالتعاون مع الجهات المعنية، كافة القطاعات الاقتصادية في محافظة العقبة ورجال الأعمال وأهل الخير والشركات والمؤسسات والجمعيات بسرعة تقديم المساعدات العينية والنقدية لأهلها في غزة الصامدة.

ودعا الكباريتي إلى أن تكون المساعدات والتبرعات إما نقدية أو مستلزمات طبية أو ملابس جديدة وغير مستعملة، إضافة إلى المواد الغذائية وكل ما يلزم العائلات المنكوبة في قطاع غزة.

وكشف عن فتح حساب بنكي للتبرعات النقدية باسم غرفة تجارة العقبة يحمل الرقم JO 18 JKBA 2100 0020 1277 0013 0020 01 وهو تابع للبنك الأردني الكويتي في العقبة، أو عبر التواصل مباشرة على الرقم 0798913890 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء.

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