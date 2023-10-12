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كنا نستخدمه ولا نعلم أنه ذكاء اصطناعي - جريدة الوطن السعودية

10/12/2023 2:26:04 PM
(MENAFN- Al Watan) كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مجال ((الذكاء الاصطناعي))، وربما لا نعرف كيف يعمل؟ وما هو؟ وما استخداماته؟ ولكي نفهم هذا المجال وكيف سيضيف للبشرية مستقبلًا، سأحاول شرحه بطريقة مبسطة ودون تكلف ودون استخدام مصطلحات، ولكن في البداية يجب أن نذكر بأن الذكاء الاصطناعي ليس بابتكار جديد، بل كان موجودًا تقريبًا منذ عام 1950، ولكن كان - ببساطة - عبارة عن أسس برمجية ويستخدم في مجالات طفيفة جدًا، ولم يكن مبهرًا أو متطورًا، والغريب كنا حينها نستخدمه وربما لا نعلم بأنه ذكاء اصطناعي، مثل عندما نلعب مع كمبيوتر العائلة أو أتاري ونجد أن الكمبيوتر ينتصر علينا!
ألم تتساءل من أين جاء بهذا الذكاء؟ وكيف انتصر في اللعبة؟ وكيف فهم استراتيجيات اللعبة؟ على فكرة، حينها كان ذلك شيء بسيط من استخدامات الذكاء الاصطناعي! فالمبرمج وضع حينها قانون اللعبة وجعل الكمبيوتر يتنبأ بتحركاتك ويرسم خطة لصدك. والآن لنشرح ماهو الذكاء الاصطناعي بتعريف ((المقصد منه الشرح فقط))، وهو ((برمجية أو برنامج بداخل الكمبيوتر يقدم مجموعة كبيرة من المعطيات والبيانات والمعلومات والنصوص والصور والفيديو للكمبيوتر، يحللها الكمبيوتر ويعالجها ويفهمها. والتصرف أو التنبؤ بناء عليها)) وسأعطي عدة أمثلة:
عند إعطائه - مثلا - مليون صورة لأشعة عظام، ونعطيه معلومات عن كيف يميز الكسر والاحتكاك، ونضع هذا البرنامج عند طبيب، وفي كل صورة أشعة جديدة يقوم الذكاء الاصطناعي بإعطاء الطبيب رأيه فيها، بناء على المعطيات السابقة فقط! ولكن لو كانت العظام سليمة ولكن بها هشاشة فلن يتعرف، لأنه ليس لديه مخزون من المعلومات الأخرى. وهذا المثال ينطبق على كثير من الاستخدامات مثل التنبؤ بالطقس، الترجمة، تحليل البيانات، المساعدة على اتخاذ القرار، المساعد الرقمي، التنبؤ بوقت وصولك بناء على الازدحام المروري، كما له ربط مع برمجيات أخرى تضاف إليه وتزيد من ذكائه. فمثلًا إذا كان الذكاء الاصطناعي يتفاعل مع بيانات تعطى له مسبقًا، لماذا لا يتعلم بنفسه؟ سنجد بأن هنالك فروع برمجية اسمها (تعلّم الآلة)، حيث يعطى صورة لباب ويعطى بعدها صورة لنافذة، ويعطى تصحيحًا بأن هنالك اختلافات بينهم وأنهم غير متشابهين، حينها سيتعلم ولكن مع مرور الزمن! وكلما زودته ببيانات تعرّف عليها. ومن الأمثلة الأخرى التي انتشرت (ChatGPT) حيث استخدمت برمجية جديدة وهي GPT وترجمتها المحول التوليدي المدرب مسبقًا، وهي تقول للذكاء ((قم بقراءة أكبر عدد من الكتب والقصص والمقالات وبالمقابل يجب أن تتعرف على الأسلوب في انشاء النصوص، وكيف نربط الجمل والمعاني وتكوين جُمل تحاكي أسلوب البشر والتنبؤ برد مناسب))، وهذه التقنية سببت نقلة نوعية حيث لم يتوقف الاستخدام على صفحة دردشة تسأله ويجيبك، أو تطلب منه أن يكتب مقالًا أو قصيدة، بل تطور ليتفاعل بالصوت، الصورة، الفيديو. حسنًا لنعد قليلًا للذكاء الاصطناعي ونكمل حديثنا عنه، وهذا المثال الذي سأطرحه كذلك سيوضّح أن هذا الذكاء يفهم ويتفاعل، حيث تلاحظ - مثلا- عندما تريد تجديد منزلك وتبحث فقط عن طاولة جديدة عبر الانترنت، تجد عند تصفحك وظهور إعلانات بملاحظة أن مقترحات الاعلانات تتمحور حول الأثاث من طاولات وكراسي وستائر، فالذكاء يعرف أنك بحثت عن فئة في التسوق وسيقترح عليك المزيد، ولكن متى يفهم؟ عندما تستخدم هاتفك لمدة طويلة ويتعرف عليك بحسب البيانات وسلوكك. فالذكاء الاصطناعي أداة تساعد البشرية وتقوم بأعمال مساندة مهمة.

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