مد JSE جسور التعاون مع Xpansiv لإطلاق سوق كربون تطوعية لتعزيز قدرات الائتمان الكربوني في جنوب إفريقيا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر بورصة جوهانسبرج (JSE) بإطلاق سوق كربون جديدة بالتعاون مع Xpansiv، الشركة الرائدة في مجال خدمات البنية التحتية للأسواق البيئية العالمية في إطار كيان قانوني منفصل تحت مسمى JSE Ventures. وستتيح مبادرة الاستدامة الرائدة هذه للمشاركين المحليين شراء أو بيع أرصدة الكربون وشهادات الطاقة المتجددة المدرجة في السجلات المحلية أو العالمية.

سيتمكن العملاء من تعزيز أهداف الاستدامة حيث ستتاح لهم سبل الاستفادة من وظائف منصة Xpansiv العالمية على صعيد التداول الفوري أو المزادات أو طلبات عروض الأسعار لكل من تعويضات الكربون وشهادات الطاقة المتجددة.

ووفقًا للمجلس الأطلسي، زادت أسواق الكربون التطوعية أربع مرات في الفترة من 2020 إلى 2022 لتتجاوز قيمتها السوقية ملياري دولار، وقد شهدت الأرصدة الإفريقية نموًا متوسطًا بنسبة 36% في المتوسط على مدى الأعوام الخمسة الماضية. *

صرحت Leila Fourie، مدير JSE Group التنفيذي، قائلة: "ثمة تركيز عالمي متزايد على أسواق الكربون، ولقد ارتأيناها فرصة لتقديم حل مبتكر للمشاركين في السوق مع وضع جنوب إفريقيا في الصورة بصفتها مساهمًا حيويًا في مشروع إزالة الكربون".

صرح John Melby، المدير التنفيذي لشركة Xpansiv، قائلاً: "أحد الجوانب الشائقة لإدارة البنية التحتية للأسواق البيئية العالمية هو الشراكة البناءة مع القادة من أمثال JSE والهادفة إلى تمكين أسواق جديدة من توسيع نطاق التحول في مجال الطاقة ودعم تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ". "نتطلع إلى التعاون مع فريق JSE الاستثنائي بغية إرساء الأساس على الفور لسوق عالمية المستوى للكربون والطاقة المتجددة في إفريقيا ولإتاحة الفرصة للمنتجات والمبادرات الإقليمية الجديدة للازدهار، في ظل عزم القارة المتواصل على تحقيق طموحها المتعلق بقضية المناخ العالمية."

تعد Xpansiv، التي تأسست في عام 2016، شركة رائدة متخصصة في مجال تكنولوجيا السوق البيئية، بما في ذلك البنية التحتية للسجلات وبيانات الأسواق ومنصات إدارة المحافظ.

تحتل جنوب إفريقيا المركز الثاني عشر ضمن قائمة أكبر الجهات المتسببة في انبعاثات الكربون على مستوى العالم وتزداد حاجتها للحصول على أرصدة كربون والتزود بها. ومن هذا المنطلق، ستؤدي سوق الكربون التطوعية في جنوب إفريقيا إلى دفع عجلة إنشاء مشروعات تعويض الكربون والمساعدة في تلبية الطلب على الأرصدة من جانب الجهات المتسببة في انبعاثات الكربون، والتي تسعى إلى تعويض انبعاثاتها وزيادة الاهتمام بالمشروعات الاستثمارية في البلاد ولعب دور بناء في المساعدة في نمو الاقتصاد وتحسين ممارسات الاستدامة.

أضافت Fourie، قائلة: "هذه المبادرة مناسبة للمشاركين في السوق الذين حددوا التزامات واضحة تجاه قضية الاستدامة، ولا سيما تجاه صافي الانبعاثات الصفري. ونحن نتطلع إلى المشاركة معهم في مجموعة العروض البيئية التي تقدمها المنصة".

وأنهت Fourie حديثها قائلة: "يتمثل هدفنا في تعزيز عامل الشفافية على صعيد الاستثمارات البيئية المتطورة، آملين تنفيذ ذلك بالتزامن مع تحفيز آليات التمويل المحتملة لهذه المشروعات".

النهاية

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