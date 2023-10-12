مد JSE جسور التعاون مع Xpansiv لإطلاق سوق كربون تطوعية لتعزيز قدرات الائتمان الكربوني في جنوب إفريقيا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر بورصة جوهانسبرج (JSE) بإطلاق سوق كربون جديدة بالتعاون مع Xpansiv، الشركة الرائدة في مجال خدمات البنية التحتية للأسواق البيئية العالمية في إطار كيان قانوني منفصل تحت مسمى JSE Ventures. وستتيح مبادرة الاستدامة الرائدة هذه للمشاركين المحليين شراء أو بيع أرصدة الكربون وشهادات الطاقة المتجددة المدرجة في السجلات المحلية أو العالمية.
سيتمكن العملاء من تعزيز أهداف الاستدامة حيث ستتاح لهم سبل الاستفادة من وظائف منصة Xpansiv العالمية على صعيد التداول الفوري أو المزادات أو طلبات عروض الأسعار لكل من تعويضات الكربون وشهادات الطاقة المتجددة.
ووفقًا للمجلس الأطلسي، زادت أسواق الكربون التطوعية أربع مرات في الفترة من 2020 إلى 2022 لتتجاوز قيمتها السوقية ملياري دولار، وقد شهدت الأرصدة الإفريقية نموًا متوسطًا بنسبة 36% في المتوسط على مدى الأعوام الخمسة الماضية. *
صرحت Leila Fourie، مدير JSE Group التنفيذي، قائلة: "ثمة تركيز عالمي متزايد على أسواق الكربون، ولقد ارتأيناها فرصة لتقديم حل مبتكر للمشاركين في السوق مع وضع جنوب إفريقيا في الصورة بصفتها مساهمًا حيويًا في مشروع إزالة الكربون".
صرح John Melby، المدير التنفيذي لشركة Xpansiv، قائلاً: "أحد الجوانب الشائقة لإدارة البنية التحتية للأسواق البيئية العالمية هو الشراكة البناءة مع القادة من أمثال JSE والهادفة إلى تمكين أسواق جديدة من توسيع نطاق التحول في مجال الطاقة ودعم تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ". "نتطلع إلى التعاون مع فريق JSE الاستثنائي بغية إرساء الأساس على الفور لسوق عالمية المستوى للكربون والطاقة المتجددة في إفريقيا ولإتاحة الفرصة للمنتجات والمبادرات الإقليمية الجديدة للازدهار، في ظل عزم القارة المتواصل على تحقيق طموحها المتعلق بقضية المناخ العالمية."
تعد Xpansiv، التي تأسست في عام 2016، شركة رائدة متخصصة في مجال تكنولوجيا السوق البيئية، بما في ذلك البنية التحتية للسجلات وبيانات الأسواق ومنصات إدارة المحافظ.
تحتل جنوب إفريقيا المركز الثاني عشر ضمن قائمة أكبر الجهات المتسببة في انبعاثات الكربون على مستوى العالم وتزداد حاجتها للحصول على أرصدة كربون والتزود بها. ومن هذا المنطلق، ستؤدي سوق الكربون التطوعية في جنوب إفريقيا إلى دفع عجلة إنشاء مشروعات تعويض الكربون والمساعدة في تلبية الطلب على الأرصدة من جانب الجهات المتسببة في انبعاثات الكربون، والتي تسعى إلى تعويض انبعاثاتها وزيادة الاهتمام بالمشروعات الاستثمارية في البلاد ولعب دور بناء في المساعدة في نمو الاقتصاد وتحسين ممارسات الاستدامة.
أضافت Fourie، قائلة: "هذه المبادرة مناسبة للمشاركين في السوق الذين حددوا التزامات واضحة تجاه قضية الاستدامة، ولا سيما تجاه صافي الانبعاثات الصفري. ونحن نتطلع إلى المشاركة معهم في مجموعة العروض البيئية التي تقدمها المنصة".
وأنهت Fourie حديثها قائلة: "يتمثل هدفنا في تعزيز عامل الشفافية على صعيد الاستثمارات البيئية المتطورة، آملين تنفيذ ذلك بالتزامن مع تحفيز آليات التمويل المحتملة لهذه المشروعات".
النهاية
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عن JSE
عن Xpansiv
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