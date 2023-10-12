Lenovo تمهد الطريق لتطبيق مبدأ الذكاء الاصطناعي للجميع قبل الحدث التقني العالمي السنوي، عالم التكنولوجيا 23

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ستستضيف شركة Lenovo في الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر 2023 حدثها العالمي السنوي للابتكار، عالم التكنولوجيا ، في أوستن، تكساس. يعقد هذا الحدث للسنة التاسعة تواليًا، وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2019 التي تتم استضافة الحدث فيها شخصيًا. يدور موضوع هذا العام حول "الذكاء الاصطناعي للجميع" وسيركز على عصر الذكاء الاصطناعي (AI) واستكشاف الطريقة التي تتبعها Lenovo في تصميم منتجات وحلول وخدمات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتشغيلها وإعادة تعريفها لتسريع عجلة النتائج الحقيقية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لكل من الشركات والمستهلكين.
سيتضمن حدث "عالم التكنولوجيا" جلسة رئيسية يترأسها Yuanqing Yang، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Lenovo، والذي سيناقش القيادة الإستراتيجية لشركة Lenovo من خلال التعرُّف بشكل متعمّق لكيفية إطلاق الشركة لإمكانات الذكاء الاصطناعي عبر أعمالها. سيستمع كل من الحضور الافتراضي والشخصي إلى شركاء Lenovo الأقرب وذوي القدرة التحويلية الأكبر، بما في ذلك مؤسس NVIDIA ورئيسها ومديرها التنفيذي، Jensen Huang؛ رئيس AMD والمدير التنفيذي، والدكتورة Lisa Su.
وسيطرح المسؤولون التنفيذيون في Lenovo أيضًا نظرة أولية على رؤيتها للعديد من المجالات التي تركز على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي وحلول الذكاء الاصطناعي والبنية الأساسية للذكاء الاصطناعي وأجهزة الذكاء الاصطناعي.
وسيكون من بين المتحدثين: الدكتور Yong Rui، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا؛ وKen Wong، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الحلول والخدمات (SSG)؛ Kirk Skaugen، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة حلول البنية التحتية (ISG)؛ وLuca Rossi، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الأجهزة الذكية (IDG).
بالنسبة للأشخاص الذين يتطلعون للحضور افتراضيًا، سيتم بث حدث "عالم التكنولوجيا 23" مباشرة باللغة الإنجليزية على حساب X على Lenovo . للاطّلاع على المزيد من التفاصيل، يُرجى التحقُّق من حساب Lenovo خلال الأيام التي تسبق الحدث. يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول "عالم التكنولوجيا 2023" هنا .
شاهد أبرز أحداث "عالم التكنولوجيا" السابقة:
عالم التكنولوجيا 2015 – بكين عالم التكنولوجيا 2016 – سان فرانسيسكو عالم التكنولوجيا 2017 – شنغهاي عالم التكنولوجيا 2018 – بكين عالم التكنولوجيا 2019 – بكين عالم التكنولوجيا 2020 – افتراضيًا عالم التكنولوجيا 2021 – افتراضيًا عالم التكنولوجيا 2022 – افتراضيًا
معلومات عن شركة Lenovo
Lenovo (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرقم: 992) (ADR: LNVGY) هي شركة تقنية عالمية ذات إيرادات تبلغ 62 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة 217 في قائمة Fortune Global 500، وتوظف 77000 شخص حول العالم، وتخدم ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. من خلال التركيز على رؤية جريئة لتقديم تقنية أكثر ذكاءً للجميع، فقد اسست Lenovo نجاحها كأكبر شركة أجهزة كمبيوتر شخصي في العالم من خلال التوسع أكثر في مجالات النمو التي تغذي تقدم تقنيات "تكنولوجيا المعلومات الجديدة" (العميل، والطرفية، والسحابية، والشبكية، والذكاء) بما في ذلك الخوادم والتخزين والجوال والبرمجيات والحلول والخدمات. يعمل هذا التحوُّل جنبًا إلى جنب مع ابتكارات Lenovo التي تغيِّر العالم على بناء مستقبل أكثر شمولاً وموثوقية وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة ، واطّلِع على آخر الأخبار عبر موقعنا StoryHub .
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