Lenovo تمهد الطريق لتطبيق مبدأ الذكاء الاصطناعي للجميع قبل الحدث التقني العالمي السنوي، عالم التكنولوجيا 23

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ستستضيف شركة Lenovo في الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر 2023 حدثها العالمي السنوي للابتكار، عالم التكنولوجيا ، في أوستن، تكساس. يعقد هذا الحدث للسنة التاسعة تواليًا، وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2019 التي تتم استضافة الحدث فيها شخصيًا. يدور موضوع هذا العام حول "الذكاء الاصطناعي للجميع" وسيركز على عصر الذكاء الاصطناعي (AI) واستكشاف الطريقة التي تتبعها Lenovo في تصميم منتجات وحلول وخدمات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتشغيلها وإعادة تعريفها لتسريع عجلة النتائج الحقيقية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لكل من الشركات والمستهلكين.

سيتضمن حدث "عالم التكنولوجيا" جلسة رئيسية يترأسها Yuanqing Yang، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Lenovo، والذي سيناقش القيادة الإستراتيجية لشركة Lenovo من خلال التعرُّف بشكل متعمّق لكيفية إطلاق الشركة لإمكانات الذكاء الاصطناعي عبر أعمالها. سيستمع كل من الحضور الافتراضي والشخصي إلى شركاء Lenovo الأقرب وذوي القدرة التحويلية الأكبر، بما في ذلك مؤسس NVIDIA ورئيسها ومديرها التنفيذي، Jensen Huang؛ رئيس AMD والمدير التنفيذي، والدكتورة Lisa Su.

وسيطرح المسؤولون التنفيذيون في Lenovo أيضًا نظرة أولية على رؤيتها للعديد من المجالات التي تركز على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي وحلول الذكاء الاصطناعي والبنية الأساسية للذكاء الاصطناعي وأجهزة الذكاء الاصطناعي.

وسيكون من بين المتحدثين: الدكتور Yong Rui، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا؛ وKen Wong، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الحلول والخدمات (SSG)؛ Kirk Skaugen، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة حلول البنية التحتية (ISG)؛ وLuca Rossi، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الأجهزة الذكية (IDG).

بالنسبة للأشخاص الذين يتطلعون للحضور افتراضيًا، سيتم بث حدث "عالم التكنولوجيا 23" مباشرة باللغة الإنجليزية على حساب X على Lenovo . للاطّلاع على المزيد من التفاصيل، يُرجى التحقُّق من حساب Lenovo خلال الأيام التي تسبق الحدث. يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول "عالم التكنولوجيا 2023" هنا .

شاهد أبرز أحداث "عالم التكنولوجيا" السابقة:



عالم التكنولوجيا 2015 – بكين

عالم التكنولوجيا 2016 – سان فرانسيسكو

عالم التكنولوجيا 2017 – شنغهاي

عالم التكنولوجيا 2018 – بكين

عالم التكنولوجيا 2019 – بكين

عالم التكنولوجيا 2020 – افتراضيًا

عالم التكنولوجيا 2021 – افتراضيًا عالم التكنولوجيا 2022 – افتراضيًا

معلومات عن شركة Lenovo

Lenovo (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرقم: 992) (ADR: LNVGY) هي شركة تقنية عالمية ذات إيرادات تبلغ 62 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة 217 في قائمة Fortune Global 500، وتوظف 77000 شخص حول العالم، وتخدم ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. من خلال التركيز على رؤية جريئة لتقديم تقنية أكثر ذكاءً للجميع، فقد اسست Lenovo نجاحها كأكبر شركة أجهزة كمبيوتر شخصي في العالم من خلال التوسع أكثر في مجالات النمو التي تغذي تقدم تقنيات "تكنولوجيا المعلومات الجديدة" (العميل، والطرفية، والسحابية، والشبكية، والذكاء) بما في ذلك الخوادم والتخزين والجوال والبرمجيات والحلول والخدمات. يعمل هذا التحوُّل جنبًا إلى جنب مع ابتكارات Lenovo التي تغيِّر العالم على بناء مستقبل أكثر شمولاً وموثوقية وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة ، واطّلِع على آخر الأخبار عبر موقعنا StoryHub .

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