مجموعة CINFA تشارك في المؤتمر السنوي الرابع والثلاثين لجمعية القلب السعودية (SHA)

(MENAFN
- AETOSWire) تشارك شركة الأدوية الإسبانية الرائدة CINFA، كشريك رفيع المستوى في المؤتمر السنوي الرابع والثلاثين لجمعية القلب السعودية (SHA)، والذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر في فندق كراون بلازا آر دي سي الرياض- المملكة العربية السعودية.
يتناول المؤتمر السنوي الرابع والثلاثون لجمعية القلب السعودية شعار "صحة الأفراد من الوقاية الى التدخل" للحديث عن أهمية وفعالية حالات التدخل التي تشرك العاملين في مجال صحة المجتمع للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتهدف إلى الحد من عوامل الخطر بين الأشخاص الأكثر عرضة لها، وذلك عبر توفير التعليم الملائم ثقافيًا، وتقديم استشارات الدعم الاجتماعي، وتوصيل الأشخاص بالخدمات.
تتمثل مهمة جمعية القلب السعودية في وضع معايير الرعاية الصحية الدولية لتشخيص وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية في المملكة العربية السعودية. ولذلك، فإن المؤسسة تسعى لجمع المتخصصين والخبراء من جميع أنحاء العالم لمعالجة القضايا الحاسمة في مجال الصحة والصيدلة، مع التركيز على مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية.
وانطلاقًا من هذا الحس؛ فإن شركة Cinfa، الملتزمة بتوفير الصحة والرفاهية على نطاق عالمي، تقوم بالمشاركة في محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية، ومن خلال هذه المشاركة في هذا المؤتمر، فإنها تؤكد مواصلتها العمل سعيًا لضمان أن تكون حلول الرعاية الصحية الخاصة بها في متناول الجميع حول العالم.
وتلتزم الشركة أيضًا بمواصلة العمل بشكل وثيق مع مقدمي الرعاية الصحية والسلطات المعنية لتحسين الحالة الصحية ورفاهية حياة السكان السعوديين. كما تتعاون مجموعة Cinfa حاليًا مع أكثر من 8500 مركز طبي وصيدلية في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت.
ومن المتوقع أن يجمع مؤتمر جمعية القلب السعودية (SHA) حوالي 3000 فرد من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية المهتمين بمعالجة تحديات الرعاية الصحية التي يواجهها السكان السعوديون، مع العمل على مواكبة أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات.
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