مجموعة CINFA تشارك في المؤتمر السنوي الرابع والثلاثين لجمعية القلب السعودية (SHA)

MENAFN - AETOSWire) تشارك شركة الأدوية الإسبانية الرائدة CINFA، كشريك رفيع المستوى في المؤتمر السنوي الرابع والثلاثين لجمعية القلب السعودية (SHA)، والذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر في فندق كراون بلازا آر دي سي الرياض- المملكة العربية السعودية.

يتناول المؤتمر السنوي الرابع والثلاثون لجمعية القلب السعودية شعار "صحة الأفراد من الوقاية الى التدخل" للحديث عن أهمية وفعالية حالات التدخل التي تشرك العاملين في مجال صحة المجتمع للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتهدف إلى الحد من عوامل الخطر بين الأشخاص الأكثر عرضة لها، وذلك عبر توفير التعليم الملائم ثقافيًا، وتقديم استشارات الدعم الاجتماعي، وتوصيل الأشخاص بالخدمات.

تتمثل مهمة جمعية القلب السعودية في وضع معايير الرعاية الصحية الدولية لتشخيص وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية في المملكة العربية السعودية. ولذلك، فإن المؤسسة تسعى لجمع المتخصصين والخبراء من جميع أنحاء العالم لمعالجة القضايا الحاسمة في مجال الصحة والصيدلة، مع التركيز على مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية.

وانطلاقًا من هذا الحس؛ فإن شركة Cinfa، الملتزمة بتوفير الصحة والرفاهية على نطاق عالمي، تقوم بالمشاركة في محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية، ومن خلال هذه المشاركة في هذا المؤتمر، فإنها تؤكد مواصلتها العمل سعيًا لضمان أن تكون حلول الرعاية الصحية الخاصة بها في متناول الجميع حول العالم.

وتلتزم الشركة أيضًا بمواصلة العمل بشكل وثيق مع مقدمي الرعاية الصحية والسلطات المعنية لتحسين الحالة الصحية ورفاهية حياة السكان السعوديين. كما تتعاون مجموعة Cinfa حاليًا مع أكثر من 8500 مركز طبي وصيدلية في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت.

ومن المتوقع أن يجمع مؤتمر جمعية القلب السعودية (SHA) حوالي 3000 فرد من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية المهتمين بمعالجة تحديات الرعاية الصحية التي يواجهها السكان السعوديون، مع العمل على مواكبة أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات.

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