القمة الأفريقية لشبكة الاتصالات المنتقلة عالية السرعة 2023 لتمكين التحول الرقمي في أفريقيا

MENAFN - AETOSWire) عقدت شركة هواوي بالتعاون مع GSMA Intelligence التابعة للاتحاد الدولي للجوال، القمة الأفريقية لشبكة الاتصالات المنتقلة عالية السرعة لعام 2023 في دبي، وذلك بحضور منظمي الاتصالات بالقارة الأفريقية، والمنظمات الصناعية، وشركات الاتصالات، ومراكز الفكر، وشركاء الصناعة، بهدف مناقشة مجموعة واسعة من منها توسيع تغطية الهاتف المحمول، وزيادة استيعاب الجيل الرابع (4G)، وإدارة تطور المنطقة نحو الجيل الخامس للاتصالات (5G).

وخلال القمة، قال السيد/ لي بينغ، النائب الأول لشركة هواوي ورئيس شركة أعمال "هواوي كارير" لشبكات الاتصالات: "تتمتع أفريقيا، التي تضم أصغر المجموعات السكانية سنًا في العالم، بإمكانات رقمية مذهلة. هواوي موجودة في أفريقيا، من أجل أفريقيا. معا مع جميع شركات الاتصالات وشركاء الصناعة العمل سنسعى لزيادة الاستثمار في تطوير حلول مبتكرة لتوصيل الشبكات لغير المتصلين، والمساعدة في سد الفجوة الرقمية، وتسريع صناعة شبكة الاتصالات المتنقلة عالية السرعة في أفريقيا. ومن خلال القيام بذلك، سنكون قادرين على اغتنام فرص الرقمنة بشكل أفضل."

وأشار لي ، إلى أن شبكات الاتصالات المتنقلة عالية الجودة هي حجر الزاوية في البنية التحتية الرقمية بأفريقيا، مؤكدا الحاجة إلى مواصلة التطور لتسهيل عملية التحول الرقمي في أفريقيا، وفيما يتعلق بكيفية حدوث هذا التطور، أكد لي أن أفريقيا يمكن أن تستفيد من التطوير المنسق لشبكتي الجيل الرابع والخامس للاتصالات.

كما تطرق لي إلى الاستدامة، لا سيما فيما يتعلق باستهلاك الطاقة المتزايد، قائلاً: "إن كفاءة استخدام الطاقة في الشبكات أمر بالغ الأهمية، لأن أفريقيا تسلك طريقًا أكثر استدامة في المستقبل، وبالتعاون مع العملاء والشركاء، نواصل الابتكار دون توقف لتحسين كفاءة الطاقة ودفع التنمية الخضراء بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات."

في السنوات الأخيرة، تسارعت وتيرة صناعة الهاتف المحمول بشكل كبير في أفريقيا، مما جعل الإنترنت عبر الهاتف المحمول متوفر لعدد أكبر من الناس في جميع أنحاء القارة. كما زاد عدد مستخدمي النطاق العريض المتنقل في المنطقة بمقدار 20 ضعفًا في العشر سنوات الماضية، ولكن لا تزال هناك فجوات في الاستخدام والتغطية.

ووفقًا لتقرير لتقرير الاتحاد الدولي لمشغلي شبكات الاتصالات اللاسلكية GSMA، الذي يعود إلى نهاية عام 2022، هناك 28% فقط من سكان أفريقيا متصلين بشبكة الاتصالات المتنقلة عالية السرعة، وذلك على الرغم من أن الجيل الثالث (3G) لا يزال هو الجيل السائد للاتصال في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، ومن المتوقع أن تتوسع صناعة الهاتف المحمول بسرعة، وأن تتحول نحو تقنيات الجيل التالي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتتوقع GSMA أن تمثل شبكات الجيل الرابع والخامس ما يقرب من ثلثي إجمالي اتصالات الهاتف المحمول في أفريقيا بحلول نهاية عام 2030، كما يتوقع أن تحقق صناعة الهاتف المحمول نموًا اقتصاديًا بقيمة 280 مليار دولار أمريكي، لتصبح واحدة من أهم المحركات الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وشارك بيتر جاريش ، رئيس GSMA ، الاتجاهات السائدة في صناعة الهاتف المحمول في أفريقيا، مشيرا إلى أن تضييق فجوة الاتصال يمثل أولوية قصوى لجميع أصحاب المصلحة في الصناعة في أفريقيا.

وللمساعدة في زيادة انتشار الهاتف المحمول وسد الفجوة الرقمية، أوصى جاريش صناع السياسات والجهات التنظيمية بزيادة المعروض من الطيف عبر جميع النطاقات، وضمان الحياد التكنولوجي، وتقليل العبء المالي على الأجهزة، كما اقترح أيضًا ضرورة تعاون شركات الاتصالات من أجل توسيع التغطية، والعمل جديا على تشجيع الانتقال بشكل أكثر فعالية من شبكات 2G/3G إلى 4G/5G.

وأوضح الحسن أغاك ، الرئيس التنفيذي للتسويق في Orange Guinea، كيفية تسريع تطوير الجيل الرابع (4G)، وإطلاق العنان للمكاسب الديموغرافية والبيانات قائلاً: "لقد دخلت منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا عصر العمليات المعتمدة على البيانات. وبالنظر إلى ذلك، يجب على شركات الاتصالات في جميع أنحاء المنطقة التفكير في كيفية تسريع صناعة الهاتف المحمول عبر التحول الرقمي وإطلاق العنان للمكاسب الديموغرافية والبيانية بشكل كامل. مضيفاً: "تأمل Orange Guinea في تعزيز التعاون بين شبكات الأعمال من خلال الحلول الرقمية المبتكرة، والتي ستساعدهم على تعزيز تحول الأعمال، وتحسين كفاءة التشغيل، وزيادة إيرادات الأعمال."

وقال بنجامين هو ، رئيس شركة أعمال "هواوي كارير" لشبكات الاتصالات في شمال أفريقيا: "تولي هواوي أهمية كبيرة لتطوير صناعة الهاتف المحمول في أفريقيا، وسنعمل بشكل أوثق مع شركات الاتصالات وأصحاب المصلحة الآخرين عبر صناعة الهاتف المحمول لتعزيز تطوير النطاق العريض المتنقل في المنطقة، وتمكين أفريقيا الرقمية المزدهرة."