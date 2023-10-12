أسطورة مانشستر سيتي اللاعب بول ديكوف ينضم لشركة أكرونيس خلال جيتكس 2023

MENAFN - AETOSWire) تشارك أكرونيس ، الشركة الرائدة في مجال الكشف عن التهديدات السيبرانية الحديثة، للمرة الرابعة في جيتكس جلوبال تأكيداً على التزامها بدعم الأمن السيبراني. وكجزء من استرتيجيتها في تعزيز شراكاتها في المجال الرياضي، تستضيف أكرونيس هذا العام لاعب مانشستر سيتي السابق والأسطورة بول ديكوف. وتشارك أكرونيس في الفعالية العالمية هذا العام تحت شعار "تعزيز مرونة الأنشطة السيبرانية لمواجهة الهجمات الذكية والمتطورة" تأكيداً لأهمية وجود نظام مرن ومُتكامل للحماية الإلكترونية.

ويمكن لزوار جناح أكرونيس في جيتكس 2023:

مشاهدة العروض التوضيحية الحية: تستعرض أكرونيس قوة وقدرات حلولها بشكل مباشر من خلال العروض التوضيحية الحية لأهم وأحدث تقنيات القطاع.حضور الجلسات اليومية: يستضيف خبراء أكرونيس جلسات يومية تقدم رؤى عميقة حول أحدث التوجهات والابتكارات في مجال الأمن السيبراني. ويحصل زوار الجناح على ختم جديد على جواز سفرهم الخاص بأكرونيس عن كل جلسة يحضرونها، مما يمنحهم فرصة الفوز بجوائز قيمة.المشاركة في اللعب: يمكن لزوار جناح أكرونيس المشاركة في أنشطة اللعب التفاعلية واختبار معلوماتهم والتعرف على الأمن السيبراني بطريقة جديدة وللحصول على فرصة للفوز بجوائز قيمة.التعرف على بول ديكوف: يمكن لزوار جناح أكرونيس الحصول على فرصة حصرية للقاء اللاعب الأسطوري بول ديكوف يوم الأربعاء 18 أكتوبر والحصول على توقيعه وصورة تذكارية معه.

وفي هذا السياق، قال زياد نصر، المدير العام لأسواق الشرق الأوسط في شركة أكرونيس، "متحمسون للمشاركة مع أهم شركات التكنولوجيا حول العالم والمهتمين في المجال لعرض أحدث الحلول والابتكارات المتطورة في جيتكس 2023. ونؤكد هذا العام على ضرورة قيام الشركات والمؤسسات بتحديث تدابير الحماية السيبرانية والارتقاء بها. حيث شهد عالم التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة إطلاق العديد من الابتكارات القيمة، والتي تحمل في نفس الوقت خطورة كبيرة مثل الذكاء الاصطناعي. ونعمل باستمرار على توعية الشركات حول أهمية امتلاك نظام حماية سيبراني يتسم بالمرونة والكفاءة من حيث التكلفة ويعمل على حماية الشركة أو المؤسسة بشكل استباقي. وندرك أن الأمن السيبراني يشكل اليوم أحد أهم مصادر القلق للشركات والأفراد، وتقع على الشركات مسؤولية اتخاذ العديد من الخطوات العملية لتكون مستعدة لحماية نفسها من التهديدات السيبرانية. وتتضمن تلك الخطوات تدريب الموظفين ورفع وعيهم، وإجراء تقييم لكل التهديدات المُحتملة التي تُعرّض أمن وشبكات وأنظمة ومعلومات الشركة للمخاطر، ووضع خطة محددة للاستجابة للمشاكل تتضمن كافة الخطوات التي يجب القيام بها في حال التعرض لهجمة سيبرانية، بالإضافة إلى التحديثات المُستمرة وتصحيح الأخطاء والتعامل مع كافة المشاكل على نحو دوري."

وعلى الرغم من المجهودات المستمرة، لاتزال منطقة الخليج العربي تواجه العديد من الهجمات السيبرانية، وينتج عن هذا سرقة بيانات قيمة جداً، وتوقف العمل في العديد من الشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة بما في ذلك الهيئات الحكومية وقطاع الرعاية الصحية والعديد من المنظمات الهامة الأخرى. وشهدت المنطقة زيادة ملحوظة في الهجمات عن طريق البريد الإلكتروني وبرمجيات الابتزاز، حيث زادت نسبة الهجمات السيبرانية عن طريق البريد الإلكتروني لتصل إلى 464% في 2023، بالمقارنة بنسبة بلغت 24% في 2022 لكل شركة.

وفي الوقت الذي أصبح فيه الذكاء الاصطناعي أحد أهم الأساليب للارتقاء بعملية الكشف عن التهديدات وأتمتة الاستجابة لها، لكنه يحمل في الوقت نفسه مجموعة جديدة من التهديدات والمخاطر مثل الهجمات، وتزوير بيانات التدريب لنماذج التعلم الآلي، وعكس نموذج تعلم الآلات، والهجمات على أنظمة التعلم الآلي التي تهدف إلى استخراج البيانات الخاصة من نماذج العمل. وعلى الجانب الآخر، يحاول مجرمو الانترنت زيادة سرعة وحجم ونطاق أنشطتهم عن طريق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ويستخدم المجرمون الآن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير البرمجيات الضارة وأساليب التصيد الاحتيالي عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة.

ومع تعقد مشهد التهديدات والمخاطر السيبرانية في المنطقة، يتوقع خبراء الأمن السيبراني أن الشركات والمؤسسات ستزيد على الأغلب من ميزانيات تكنولوجيا المعلومات لتواكب الزيادة في الطلب على الحلول الفعالة. وبحسب مؤسسة جارتنر، من المتوقع زيادة الانفاق على تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4% لتصل إلى 183.3 مليار دولار في 2024، بالمقارنة مع 176.8 مليار دولار في 2023. ومن المتوقع أن يدفع هذا التوجه شركات المنطقة لإنفاق المزيد على البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات مثل الأمن السيبراني وتحسين نظم إدارة المعلومات وحماية الأصول الرقمية.

ويستعرض جيمس سلابي، رئيس الأمن السيبراني في شركة أكرونيس، العديد من المواضيع الهامة في جيتكس 2023 مثل كيفية مواجهة تهديدات الأمن السيبراني التي يُساعدها "تشات جي بي تي"، وتأسيس أنظمة مرنة وشاملة للأمن السيبراني، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من التأمين ضد الهجمات السيبرانية، إضافة إلى وضع خطة للاستجابة للحوادث والمشاكل وحماية بيانات "ميكروسوفت 365" و"جوجل ورك سبيس" الخاصة بكل شركة.

سارع لتحديد موعد مع أحد أعضاء فريق أكرونيس لمناقشة المتطلبات التي تناسب أسلوب عملك الفريد، وتعرف كيف تحقق حماية إلكترونية متكاملة. استكشف حلول أكرونيس للحماية من التهديدات ولمعالجة تأثير العديد من المخاطر من خلال الرابط التالي.

حول أكرونيس

تُوحّد شركة أكرونيس بين حماية البيانات والحماية السيبرانية لتقدم لزبائنها حماية سيبرانية متكاملة ومؤتمتة، تمكنهم من مواجهة تحديات السلامة وإتاحة الوصول والخصوصية والأصالة والأمن (SAPAS) لهذا العالم الرقمي الحديث. تقدّم أكرونيس حماية سيبرانية فائقة لكل من البيانات والتطبيقات والأنظمة؛ وذلك بواسطة البرامج المبتكرة المتقدمة لمكافحة البرمجيات الخبيثة وحلول النسخ الاحتياطي والتعافي بعد الكوارث وحلول إدارة حماية النقاط النهائية بواسطة الذكاء الاصطناعي، كل ذلك بفضل ما تتمتع به نماذج النشر المرنة لأكرونيس التي تناسب احتياجات مقدمي الخدمات ومحترفي مجال تقنية المعلومات. كما يمكن لـأكرونيس حماية أي بيئة تقنية؛ بداية من البيئة السحابية مروراً بالبيئات الهجينة وحتى البيئات الموجودة بالمباني والمواقع بسعر منخفض ومتوقع، وذلك بفضل تقنية مكافحة البرمجيات الخبيثة بواسطة الذكاء الاصطناعي وتقنية مصادقة البيانات بواسطة البلوكتشين.

أكرونيس شركة سويسرية تأسست في سنغافورة. لديها سجل حافل من الابتكار عبر عقدين من الزمان، يعمل بالشركة أكثر من 2,000 موظف في 45 موقعاً حول العالم. يتوفر حل "أكرونيس سايبر بروتيكت" بـ 26 لغة في أكثر من 150 دولة ويستخدمه أكثر من 18,000 مزود خدمات لحماية أكثر من 750,000 شركة حول العالم.