تحتفل Lineage بالافتتاح الكبير لمنشأة التخزين البارد الآلي من الجيل التالي بالتعاون مع JBS USA

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- احتفلت اليوم Lineage ، إحدى صناديق الاستثمار العقاري الصناعية الرائدة عالميًا والتي يتم التحكم بدرجة حرارتها ومزودي الحلول المتكاملة، بالافتتاح الكبير لأحدث منشآتها في وندسور، كولورادو. تم تصميم Lineage خصيصًا للعملاء القدامى JBS USA، وهي شركة أغذية عالمية رائدة، وقد قامت بتطوير المنشأة لدعم توزيع المنتجات على عملاء JBS.

تعمل المنشأة المؤتمتة بالكامل من الجيل التالي في وندسور على توسيع شبكة Lineage من المنشآت الآلية ذات الموقع الاستراتيجي في جميع أنحاء العالم. تجمع حلول التخزين الآلية من Lineage بين أحدث التقنيات والعلوم التطبيقية والتفكير المبتكر لخلق قدر أكبر من الكفاءة وتحسين جودة المنتجات الغذائية أثناء التخزين وتقليل استهلاك الطاقة وهدر الطعام - وهي الجهود التي ستساهم أيضًا في تحقيق كفاءة التكلفة لـ JBS بمرور الوقت.

صرح Greg Lehmkuhl، الرئيس والمدير التنفيذي لـ Lineage "على مدى العام الماضي، عملنا بشكل وثيق مع JBS ومدينة وندسور العظيمة لبناء منشأة حديثة تساعد على تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بـ JBS للحصول على الطعام على موائد المستهلكين، ولا يمكننا أن نكون أكثر فخرًا من النتائج".

تم تصميم المستودع الجديد للمساعدة في خفض استهلاك الطاقة وتقليل هدر الطعام عن طريق تخزين المنتج في مكعب أكثر كثافة وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأتمتة عملية اتخاذ القرار لتحسين مهام التحميل والتفريغ والتخزين. تم تجهيز مخزن التبريد الآلي بأنظمة إدارة المستودعات الخاصة، وأنظمة الرؤية الحاسوبية، والخوارزميات، ومنصات الرؤية، وقدرات التعلم الآلي التي ستدعم JBS بينما تعمل الشركة على تحسين سلسلة التوريد الخاصة بها.

صرح Wesley Batista Filho، الرئيس التنفيذي لـ JBS USA: "نحن متحمسون للاحتفال بهذا الحدث المهم بالشراكة مع Lineage ومدينة وندسور". "تتيح لنا هذه المنشأة تقديم منتجات غذائية عالية الجودة لعملائنا بطريقة فعالة بشكل متزايد باستخدام أحدث التقنيات."

بدأت Lineage وJBS أعمال البناء في المنشأة في أبريل 2022 بالشراكة مع مدينة وندسور ومؤسسة التنمية الاقتصادية في شمال ولاية كولورادو. تبلغ مساحة المنشأة المكتملة حوالي 200,000 قدم مربع وتتضمن أكثر من 20,000 موضع منصة نقالة. وأسفر المشروع عن استثمار أكثر من 100 مليون دولار أدى إلى خلق ما يقرب من 70 فرصة عمل جديدة.

نبذة عن Lineage

Lineage هي واحدة من صناديق الاستثمار العقارية الصناعية التي يتم التحكم بدرجة حرارتها الرائدة على مستوى العالم ومزودي الحلول المتكاملة مع شبكة عالمية تضم أكثر من 400 منشأة ذات مواقع استراتيجية، بإجمالي أكثر من 2.5 مليار قدم مكعب من السعة عبر بلدان في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. من خلال الجمع بين الخبرة الرائدة في الصناعة في الحلول اللوجستية الشاملة والتكنولوجيا المبتكرة، شركاء Lineage مع أكبر شركات الأغذية والمشروبات في العالم لزيادة كفاءة التوزيع، وتعزيز الاستدامة، وتقليل هدر سلسلة التوريد، والأهم من ذلك، المساعدة في إطعام العالم. تقديرًا للابتكارات الرائدة للشركة ومبادرات الاستدامة، تم تعيين Lineage بشركة CNBC Disruptor 50 لمدة ثلاث سنوات متتالية، وتم تعيينها مرتين كأفضل شركة مدارة في الولايات المتحدة، وحصلت على المرتبة الأولى في مجال علوم البيانات، والمرتبة 23 بشكل عام، في قائمة Fast Company من أكثر الشركات ابتكارًا في العالم، وتم إدراجها في قائمة Fortune's Change the World. ( )

نبذة عن JBS USA

JBS USA هي شركة أغذية عالمية رائدة تقدم منتجات متنوعة وعالية الجودة للعملاء في حوالي 100 دولة في ست قارات. ويشمل ذلك منتجات اللحوم والدواجن ومجموعة من العلامات التجارية المعروفة والأطعمة المبتكرة المتميزة. JBS USA هي أيضًا المساهم الأكبر في Pilgrim، أكبر منتج للدواجن في العالم. تفضل بزيارة jbsfoodsgroup لمعرفة المزيد.

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