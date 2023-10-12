تحتفل Lineage بالافتتاح الكبير لمنشأة التخزين البارد الآلي من الجيل التالي بالتعاون مع JBS USA

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- احتفلت اليوم Lineage ، إحدى صناديق الاستثمار العقاري الصناعية الرائدة عالميًا والتي يتم التحكم بدرجة حرارتها ومزودي الحلول المتكاملة، بالافتتاح الكبير لأحدث منشآتها في وندسور، كولورادو. تم تصميم Lineage خصيصًا للعملاء القدامى JBS USA، وهي شركة أغذية عالمية رائدة، وقد قامت بتطوير المنشأة لدعم توزيع المنتجات على عملاء JBS.
تعمل المنشأة المؤتمتة بالكامل من الجيل التالي في وندسور على توسيع شبكة Lineage من المنشآت الآلية ذات الموقع الاستراتيجي في جميع أنحاء العالم. تجمع حلول التخزين الآلية من Lineage بين أحدث التقنيات والعلوم التطبيقية والتفكير المبتكر لخلق قدر أكبر من الكفاءة وتحسين جودة المنتجات الغذائية أثناء التخزين وتقليل استهلاك الطاقة وهدر الطعام - وهي الجهود التي ستساهم أيضًا في تحقيق كفاءة التكلفة لـ JBS بمرور الوقت.
صرح Greg Lehmkuhl، الرئيس والمدير التنفيذي لـ Lineage "على مدى العام الماضي، عملنا بشكل وثيق مع JBS ومدينة وندسور العظيمة لبناء منشأة حديثة تساعد على تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بـ JBS للحصول على الطعام على موائد المستهلكين، ولا يمكننا أن نكون أكثر فخرًا من النتائج".
تم تصميم المستودع الجديد للمساعدة في خفض استهلاك الطاقة وتقليل هدر الطعام عن طريق تخزين المنتج في مكعب أكثر كثافة وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأتمتة عملية اتخاذ القرار لتحسين مهام التحميل والتفريغ والتخزين. تم تجهيز مخزن التبريد الآلي بأنظمة إدارة المستودعات الخاصة، وأنظمة الرؤية الحاسوبية، والخوارزميات، ومنصات الرؤية، وقدرات التعلم الآلي التي ستدعم JBS بينما تعمل الشركة على تحسين سلسلة التوريد الخاصة بها.
صرح Wesley Batista Filho، الرئيس التنفيذي لـ JBS USA: "نحن متحمسون للاحتفال بهذا الحدث المهم بالشراكة مع Lineage ومدينة وندسور". "تتيح لنا هذه المنشأة تقديم منتجات غذائية عالية الجودة لعملائنا بطريقة فعالة بشكل متزايد باستخدام أحدث التقنيات."
بدأت Lineage وJBS أعمال البناء في المنشأة في أبريل 2022 بالشراكة مع مدينة وندسور ومؤسسة التنمية الاقتصادية في شمال ولاية كولورادو. تبلغ مساحة المنشأة المكتملة حوالي 200,000 قدم مربع وتتضمن أكثر من 20,000 موضع منصة نقالة. وأسفر المشروع عن استثمار أكثر من 100 مليون دولار أدى إلى خلق ما يقرب من 70 فرصة عمل جديدة.
نبذة عن Lineage
Lineage هي واحدة من صناديق الاستثمار العقارية الصناعية التي يتم التحكم بدرجة حرارتها الرائدة على مستوى العالم ومزودي الحلول المتكاملة مع شبكة عالمية تضم أكثر من 400 منشأة ذات مواقع استراتيجية، بإجمالي أكثر من 2.5 مليار قدم مكعب من السعة عبر بلدان في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. من خلال الجمع بين الخبرة الرائدة في الصناعة في الحلول اللوجستية الشاملة والتكنولوجيا المبتكرة، شركاء Lineage مع أكبر شركات الأغذية والمشروبات في العالم لزيادة كفاءة التوزيع، وتعزيز الاستدامة، وتقليل هدر سلسلة التوريد، والأهم من ذلك، المساعدة في إطعام العالم. تقديرًا للابتكارات الرائدة للشركة ومبادرات الاستدامة، تم تعيين Lineage بشركة CNBC Disruptor 50 لمدة ثلاث سنوات متتالية، وتم تعيينها مرتين كأفضل شركة مدارة في الولايات المتحدة، وحصلت على المرتبة الأولى في مجال علوم البيانات، والمرتبة 23 بشكل عام، في قائمة Fast Company من أكثر الشركات ابتكارًا في العالم، وتم إدراجها في قائمة Fortune's Change the World. ( )
نبذة عن JBS USA
JBS USA هي شركة أغذية عالمية رائدة تقدم منتجات متنوعة وعالية الجودة للعملاء في حوالي 100 دولة في ست قارات. ويشمل ذلك منتجات اللحوم والدواجن ومجموعة من العلامات التجارية المعروفة والأطعمة المبتكرة المتميزة. JBS USA هي أيضًا المساهم الأكبر في Pilgrim، أكبر منتج للدواجن في العالم. تفضل بزيارة jbsfoodsgroup لمعرفة المزيد.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN12102023004146001356ID1107233378
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.