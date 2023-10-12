شاشة LG Stanbyme تحقق نجاحاً كبيراً بين العملاء وتستقطب مبيعات هائلة خلال شهر واحد

MENAFN - AETOSWire) أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس، العلامة التجارية الرائدة بالابتكار في مجال الترفيه المنزلي، مؤخراً أنّ شاشتها الذكية المتحركة LG StanbyME، قد أنهت بيع شحناتها الأولى خلال شهر سبتمبر وحده. ويعتبر هذا الإنجاز مناسبة بالغة الأهمية، حيث يمثل علامة فارقة لدى شركة "إل جي" ويسقط الضوء على اهتمام "إل جي" بتلبية احتياجات عملائها ووضعهم في المقام الأول.

تتميز الشاشة الذكية مقاس 27 بوصة القابلة للتحريك بتصميم مرن وفريد يتيح للمستخدمين نقلها بسهولة من غرفة إلى أخرى لمشاهدة المحتوى كما يحلو لهم. وأخذت الشركة إمكانية التنقل في الاعتبار ووضعت الشاشة على قاعدة مكونة من 5 عجلات مخفية وزودتها ببطارية مدمجة تدوم لمدة تصل إلى ثلاث ساعات من التشغيل. كما تعمل الشاشة باللمس وتأتي مع جهاز تحكم عن بُعد لتسهيل تجربة المستخدم.

وتتجاوز LG StanbyME كونها أكثر من مجرد شاشة عرض، فهي في الواقع شاشة ذكية مع خيارات اتصال متنوعة. وتتضمن النسخ اللاسلكي المتطابق وتقنية الاتصال قريب المدى التي يمكن تفعيلها بنقرة بسيطة. ومن جانب آخر، يستطيع مستخدمو Apple أيضاً الاستفادة من إمكانات Apple AirPlay 2 وHomeKit لتسهيل مشاركة الشاشة من أجهزتهم الأساسية. علاوةً على ذلك، تدعم LG StanbyME أيضاً مجموعة من خدمات وتطبيقات البث والتي تأتي جميعها مثبتة مسبقاً. ويمكن للمستخدمين أيضاً مواصلة مشاهدة المحتوى من تلفزيون "إل جي" آخر متصل ومتوافق على شاشة LG StanbyME مما يعزز قدرات الشاشة الذكية.

وتعليقاً على المبيعات الناجحة، قال سا نيونغ كيم، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس في الخليج: "تعتبر LG StanbyME أحد منتجاتنا الفريدة التي تُلبي احتياجات نوعاً خاصاً جداً من العملاء. ويسعدنا أن نشهد القبول الكبير لدى عملائنا، لذلك سنقوم قريباً بجلب شحنة جديدة من المنتج إلى كافة الأسواق. وتُعدّ هذه الشحنة الناجحة شهادة حقيقية على التزامنا تجاه رضا العملاء وخاصةً من خلال منتجاتنا التي تركز على تلبية احتياجات العملاء. وتسرنا هذه الاستجابة ونعمل اليوم على تطوير الجيل القادم من شاشات LG StanbyME التي ستأتي مع المزيد من المزايا والإمكانات".

ومن جانبه علّق جون أوه جونغ، رئيس وحدة أعمال أجهزة العرض: "لم يقتصر نجاح شاشة LG StanbyME الكبير على العملاء من الشركات فقط بل بدأت اعتمادها ينمو بسرعة أيضاً لدى المشاريع التجارية المختلفة لا سيما في المطاعم وصالات الألعاب الرياضية وأماكن المعارض. وبفضل تلبيتها للاستخدامات المتعددة وقدرتها على التكيّف مع الظروف المختلفة، تعدّ هذه الشاشة أيضاً قيمة في مختلف السيناريوهات المهنية".

حققت شاشة LG StanbyME نجاحاً مذهلاً بين العملاء، مما أدى إلى التقييمات الإيجابية على نطاق واسع على موقع "إل جي" الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي. وتتوفر الشاشة بسعر 4,299 درهم إماراتي، وستصل الشحنة التالية منها إلى الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية شهر أكتوبر وستكون متاحة في جميع منافذ البيع بالتجزئة الكبرى.

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أطلقت إل جي مؤخراً صفحة عبى موقعها مخصصة تسلط الضوء على آراء العملاء الحقيقيين عن ستانباي، مما يوفر للمستخدمين المحتملين نظرة أولية على ميزات وفوائد المنتج من الذين جربوه بالفعل. لقراءة التعليقات الحقيقية والتعمق في التطبيقات العملية لهذه الشاشة الذكية المتحركة، قم بزيارة LG Story على:

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي

تُعد شركة "إل جي للترفيه المنزلي" رائدة في صناعة أجهزة التلفاز وأنظمة الصوت والفيديو، كما أشتهرت الشركة كمبتكرة في مجال صناعة أجهزة تلفاز OLED التي أحدثت ثورة في أجهزة تلفاز الفئة الممتازة (بريميوم). تلتزم "إل جي" بالإرتقاء بأسلوب حياة العملاء من خلال تقديمها لأجهزة الترفيه المنزلي المبتكرة، التي تقودها تلفارات OLED الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى أجهزة تلفازQNED Mini LED التي تتميز بتقنية Quantum Dot NanoCell، وحلول الصوت التي طوّرتها بالشراكة مع Meridian Audio. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة