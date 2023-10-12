شاشة LG Stanbyme تحقق نجاحاً كبيراً بين العملاء وتستقطب مبيعات هائلة خلال شهر واحد

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- AETOSWire) أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس، العلامة التجارية الرائدة بالابتكار في مجال الترفيه المنزلي، مؤخراً أنّ شاشتها الذكية المتحركة LG StanbyME، قد أنهت بيع شحناتها الأولى خلال شهر سبتمبر وحده. ويعتبر هذا الإنجاز مناسبة بالغة الأهمية، حيث يمثل علامة فارقة لدى شركة "إل جي" ويسقط الضوء على اهتمام "إل جي" بتلبية احتياجات عملائها ووضعهم في المقام الأول.
تتميز الشاشة الذكية مقاس 27 بوصة القابلة للتحريك بتصميم مرن وفريد يتيح للمستخدمين نقلها بسهولة من غرفة إلى أخرى لمشاهدة المحتوى كما يحلو لهم. وأخذت الشركة إمكانية التنقل في الاعتبار ووضعت الشاشة على قاعدة مكونة من 5 عجلات مخفية وزودتها ببطارية مدمجة تدوم لمدة تصل إلى ثلاث ساعات من التشغيل. كما تعمل الشاشة باللمس وتأتي مع جهاز تحكم عن بُعد لتسهيل تجربة المستخدم.
وتتجاوز LG StanbyME كونها أكثر من مجرد شاشة عرض، فهي في الواقع شاشة ذكية مع خيارات اتصال متنوعة. وتتضمن النسخ اللاسلكي المتطابق وتقنية الاتصال قريب المدى التي يمكن تفعيلها بنقرة بسيطة. ومن جانب آخر، يستطيع مستخدمو Apple أيضاً الاستفادة من إمكانات Apple AirPlay 2 وHomeKit لتسهيل مشاركة الشاشة من أجهزتهم الأساسية. علاوةً على ذلك، تدعم LG StanbyME أيضاً مجموعة من خدمات وتطبيقات البث والتي تأتي جميعها مثبتة مسبقاً. ويمكن للمستخدمين أيضاً مواصلة مشاهدة المحتوى من تلفزيون "إل جي" آخر متصل ومتوافق على شاشة LG StanbyME مما يعزز قدرات الشاشة الذكية.
وتعليقاً على المبيعات الناجحة، قال سا نيونغ كيم، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس في الخليج: "تعتبر LG StanbyME أحد منتجاتنا الفريدة التي تُلبي احتياجات نوعاً خاصاً جداً من العملاء. ويسعدنا أن نشهد القبول الكبير لدى عملائنا، لذلك سنقوم قريباً بجلب شحنة جديدة من المنتج إلى كافة الأسواق. وتُعدّ هذه الشحنة الناجحة شهادة حقيقية على التزامنا تجاه رضا العملاء وخاصةً من خلال منتجاتنا التي تركز على تلبية احتياجات العملاء. وتسرنا هذه الاستجابة ونعمل اليوم على تطوير الجيل القادم من شاشات LG StanbyME التي ستأتي مع المزيد من المزايا والإمكانات".
ومن جانبه علّق جون أوه جونغ، رئيس وحدة أعمال أجهزة العرض: "لم يقتصر نجاح شاشة LG StanbyME الكبير على العملاء من الشركات فقط بل بدأت اعتمادها ينمو بسرعة أيضاً لدى المشاريع التجارية المختلفة لا سيما في المطاعم وصالات الألعاب الرياضية وأماكن المعارض. وبفضل تلبيتها للاستخدامات المتعددة وقدرتها على التكيّف مع الظروف المختلفة، تعدّ هذه الشاشة أيضاً قيمة في مختلف السيناريوهات المهنية".
حققت شاشة LG StanbyME نجاحاً مذهلاً بين العملاء، مما أدى إلى التقييمات الإيجابية على نطاق واسع على موقع "إل جي" الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي. وتتوفر الشاشة بسعر 4,299 درهم إماراتي، وستصل الشحنة التالية منها إلى الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية شهر أكتوبر وستكون متاحة في جميع منافذ البيع بالتجزئة الكبرى.
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أطلقت إل جي مؤخراً صفحة عبى موقعها مخصصة تسلط الضوء على آراء العملاء الحقيقيين عن ستانباي، مما يوفر للمستخدمين المحتملين نظرة أولية على ميزات وفوائد المنتج من الذين جربوه بالفعل. لقراءة التعليقات الحقيقية والتعمق في التطبيقات العملية لهذه الشاشة الذكية المتحركة، قم بزيارة LG Story على:
نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي
تُعد شركة "إل جي للترفيه المنزلي" رائدة في صناعة أجهزة التلفاز وأنظمة الصوت والفيديو، كما أشتهرت الشركة كمبتكرة في مجال صناعة أجهزة تلفاز OLED التي أحدثت ثورة في أجهزة تلفاز الفئة الممتازة (بريميوم). تلتزم "إل جي" بالإرتقاء بأسلوب حياة العملاء من خلال تقديمها لأجهزة الترفيه المنزلي المبتكرة، التي تقودها تلفارات OLED الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى أجهزة تلفازQNED Mini LED التي تتميز بتقنية Quantum Dot NanoCell، وحلول الصوت التي طوّرتها بالشراكة مع Meridian Audio. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة
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