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كريم تحتفل بافتتاح مكاتبها الجديدة وبالذكرى العاشرة لتأسيسها في السعودية

10/12/2023 2:20:15 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفلت شركة "كريم"، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط،، مؤخراً بافتتاح مكاتبها الجديدة في المملكة العربية السعودية، وبالذكرى العاشرة على تأسيسها في المملكة وذلك بحضور كبار الضيوف والمسؤولين في الجهات الحكومية السعودية ومجموعة من مدراء "كريم" من مختلف المدن المتواجدة فيها بما في ذلك مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "كريم"، وباسل النحلاوي، المدير العام لشؤون النقل في الشركة.
واستضافت "كريم" حفلاً كبيراً بمناسبة افتتاح مكتبها الجديد في قلب الرياض والذي يعكس نمو "كريم" المستمر ويرسخ التزامها بدعم رحلة التحول الرقمي في المملكة والمساهمة في تعزيز اقتصاد متنوع ومجتمع شامل، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتفخر "كريم" بمساهمتها في نمو الاقتصاد السعودي، كما أدت دوراً بارزاً في توفير مصادر دخل مرنة بتسجليها أكثر من 900 ألف كابتن في المملكة العربية السعودية. ونتج عن تفاني وجهود كباتن "كريم" إنجاز ملحوظ، حيث حقق الكباتن ربحاً يتخطى قدره 5 مليار ريال سعودي، ليسلط ذلك الضوء على الأثر الاقتصادي الكبير الذي تولده المنصة، والذي يعود بالفائدة على المجتمع في المملكة العربية السعودية.
كما نجحت خدمة توصيل الطعام التابعة لـ "كريم" في توصيل أكثر من 11 مليون طلبية منذ عام 2019. واليوم تقدم "كريم" خدمة توصيل الطعام الصحي عند الطلب في مدينتيّ الرياض وجدة لمساعدة العملاء في الحصول على طعام لذيذ وصحي وتشجعيهم على الاهتمام بصحتهم دون أي اشتراك. كما توفر الخدمة للعملاء مجموعة واسعة من الوجبات الصحية والمعلومات والنصائح حول العادات الغذائية الصحية، وذلك لتشجيعهم على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة.
وأعرب مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "كريم"، عن سعادته بتحقيق هذه الخطوة الهامة، قائلاً: "إن افتتاح مكاتبنا الجديدة وتجاوز حاجز الـ 10 سنوات في المملكة العربية السعودية إنجازٌ بالغ الأهمية لشركة "كريم". نحن فخورون بدعم النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وتعزيز توافر الخدمات الرقمية عبر تطبيق شامل "Everything App" من شأنه تقديم خدمات متعددة واستثنائية تعمل على تبسيط وتعزيز الحياة اليومية لعملائنا".
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