كريم تحتفل بافتتاح مكاتبها الجديدة وبالذكرى العاشرة لتأسيسها في السعودية

(MENAFN
- Al Watan) احتفلت شركة "كريم"، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط،، مؤخراً بافتتاح مكاتبها الجديدة في المملكة العربية السعودية، وبالذكرى العاشرة على تأسيسها في المملكة وذلك بحضور كبار الضيوف والمسؤولين في الجهات الحكومية السعودية ومجموعة من مدراء "كريم" من مختلف المدن المتواجدة فيها بما في ذلك مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "كريم"، وباسل النحلاوي، المدير العام لشؤون النقل في الشركة.
واستضافت "كريم" حفلاً كبيراً بمناسبة افتتاح مكتبها الجديد في قلب الرياض والذي يعكس نمو "كريم" المستمر ويرسخ التزامها بدعم رحلة التحول الرقمي في المملكة والمساهمة في تعزيز اقتصاد متنوع ومجتمع شامل، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتفخر "كريم" بمساهمتها في نمو الاقتصاد السعودي، كما أدت دوراً بارزاً في توفير مصادر دخل مرنة بتسجليها أكثر من 900 ألف كابتن في المملكة العربية السعودية. ونتج عن تفاني وجهود كباتن "كريم" إنجاز ملحوظ، حيث حقق الكباتن ربحاً يتخطى قدره 5 مليار ريال سعودي، ليسلط ذلك الضوء على الأثر الاقتصادي الكبير الذي تولده المنصة، والذي يعود بالفائدة على المجتمع في المملكة العربية السعودية.
كما نجحت خدمة توصيل الطعام التابعة لـ "كريم" في توصيل أكثر من 11 مليون طلبية منذ عام 2019. واليوم تقدم "كريم" خدمة توصيل الطعام الصحي عند الطلب في مدينتيّ الرياض وجدة لمساعدة العملاء في الحصول على طعام لذيذ وصحي وتشجعيهم على الاهتمام بصحتهم دون أي اشتراك. كما توفر الخدمة للعملاء مجموعة واسعة من الوجبات الصحية والمعلومات والنصائح حول العادات الغذائية الصحية، وذلك لتشجيعهم على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة.
وأعرب مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "كريم"، عن سعادته بتحقيق هذه الخطوة الهامة، قائلاً: "إن افتتاح مكاتبنا الجديدة وتجاوز حاجز الـ 10 سنوات في المملكة العربية السعودية إنجازٌ بالغ الأهمية لشركة "كريم". نحن فخورون بدعم النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وتعزيز توافر الخدمات الرقمية عبر تطبيق شامل "Everything App" من شأنه تقديم خدمات متعددة واستثنائية تعمل على تبسيط وتعزيز الحياة اليومية لعملائنا".
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