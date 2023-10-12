زين السعودية شريك الاتصالات الرسمي لجولة ليف غولف جدة

(MENAFN
- Al Watan) وقعت "زين السعودية"، المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، اتفاقية شراكة مع "ليف غولف" لتكون بموجبها شريك الاتصالات الرسمي لجولة "ليف غولف جدة" التي ستُقام في الفترة ما بين 13 و15 أكتوبر 2023 في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويشارك فيها 12 فريقا بإجمالي 48 لاعبا من نخبة الأسماء العالمية في رياضة الغولف، ضمن منافسات ستغير المشهد العالمي للّعبة بنظام جديد ومجموع جوائز يصل إلى 25 مليون دولار.
وحول رعاية "زين السعودية" لبطولة "ليف غولف جدة" كشريك الاتصالات الرسمي، قال الرئيس التنفيذي لقطاع التواصل في الشركة الأستاذ ريان بن عبدالله التركي: "نسعد في زين السعودية أن نكون المزود الرسمي للاتصالات لـبطولة ليف غولف في جدة برعاية شركة روشن. ونفخر خلال هذه الشراكة، بتقديم بنية تحتية وخدمات رقمية متكاملة لهذا الحدث الرياضي الرائد الذي يضم العديد من نجوم الغولف العالميين. وسنلتزم بتقديم خدمات متميزة تحقق أفضل تواصل لجمهورومشجعي هذه البطولة الاستثنائية".
وتأتي هذه الشراكة مع سلسلة "ليف غولف" العالمية التي تم إطلاقها بدعمٍ من صندوق الاستثمارات العامة السعودية، كجزءٍ من استراتيجية "زين السعودية" لدعم تعزيز مكانة المملكة كوجهةٍ عالمية للرياضة، وبما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمعٍ حيوي، من خلال تمكين حياة عامرة وصحية وكذلك الارتقاء بجودة الحياة. كما تتواءم هذه الشراكة مع النمو الكبير الذي تشهده هذه الرياضة في المملكة، حيث شهد العام 2022 انضمام حوالي 50 ألف لاعب غولف جديد لممارسة هذه الرياضة داخل السعودية، مع خططٍ لبناء 17 ملعب غولف جديد واستثمار حوالي 3 مليارات دولار في منظومة الغولف المحلية.
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