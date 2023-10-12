أمير جازان يزور مشايخ محافظة الدرب

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- Al Watan) على أنغام الفنون الشعبية الدمة والخطوة وبمسيرة الخيول العربية، استقبل مشايخ وأهالي محافظة الدرب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، في جولته التفقدية لمحافظة الدرب ومراكزها، وذلك ضمن جولاته التفقدية التي يقوم بها للمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.
واستهل الأمير محمد بن ناصر الجولة بزيارة شيخ شمل قبائل الدرب الشيخ هادي بن علي الشعبي بمنزله في حي أبوالسداد والتقى المشايخ والأهالي، وبحث معهم احتياجاتهم ومتطلباتهم من الخدمات.
بعد ذلك توجه إلى زيارة شيخ شمل قبائل عتود الشيخ أحمد بن ابراهيم شرفي بمنزله بحي ابويحيى والتقى المشايخ والأهالي وبحث احتياجات ومتطلبات مركز عتود من الخدمات.
وختم جولته بزيارة شيخ شمل قبائل الشقيق الشيخ هادي بن علي القربي بمنزله في حي القاع والتقى المشايخ والأهالي وبحث معهم احتياجات ومتطلبات مركز الشقيق من الخدمات والمشروعات التنموية.
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