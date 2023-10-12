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أمير جازان يزور مشايخ محافظة الدرب

10/12/2023 2:20:15 PM
(MENAFN- Al Watan) على أنغام الفنون الشعبية الدمة والخطوة وبمسيرة الخيول العربية، استقبل مشايخ وأهالي محافظة الدرب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، في جولته التفقدية لمحافظة الدرب ومراكزها، وذلك ضمن جولاته التفقدية التي يقوم بها للمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.
واستهل الأمير محمد بن ناصر الجولة بزيارة شيخ شمل قبائل الدرب الشيخ هادي بن علي الشعبي بمنزله في حي أبوالسداد والتقى المشايخ والأهالي، وبحث معهم احتياجاتهم ومتطلباتهم من الخدمات.
بعد ذلك توجه إلى زيارة شيخ شمل قبائل عتود الشيخ أحمد بن ابراهيم شرفي بمنزله بحي ابويحيى والتقى المشايخ والأهالي وبحث احتياجات ومتطلبات مركز عتود من الخدمات.
وختم جولته بزيارة شيخ شمل قبائل الشقيق الشيخ هادي بن علي القربي بمنزله في حي القاع والتقى المشايخ والأهالي وبحث معهم احتياجات ومتطلبات مركز الشقيق من الخدمات والمشروعات التنموية.

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