السابع من أكتوبر والولايات المتحدة وإسرائيل بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) جاء هجوم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس على مستوطنات محيط غزة، في صورة اختراق واسع ومباشر للحدود التي وضعها الاحتلال لفصل غزة عن محيطها الفلسطيني، وهو الهجوم الأول من نوعه في قوته وحدوده، وأعلنت إسرائيل الحرب على غزة، وبدأت بحشد عسكري ضخم على الحدود مع غزة، اعداداً لاجتياح بري. ويتبلور المشهد الميداني باتجاه التصعيد ساعة بعد ساعة، قصف شديد ومدمر لغزة، واستمرار اطلاق الصورايخ من القطاع، وبعض الاشتباكات لمقاتلين فلسطينيين، من هناك وهناك، في منطقة غلاف غزة، واشتباكات متصاعدة على الجبهة الاسرائيلية اللبنانية الشمالية، واحيانا تتصاعد على الجبهة السورية، فإلى أين تتجه الأوضاع في المنطقة، في ظل هذا التصعيد الاسرائيلي، والدعم الأميركي المطلق لإسرائيل لشن حرب واسعة ومدمرة ضد غزة، وحشد الدعم الغربي لذلك.





لو رجعنا قليلاً للحدث وأسبابه ورد الفعل عليه، بعيداً عن الانفعال العاطفي، قد نستوعب ما وصلت اليه الأمور، وذلك بهدف الابتعاد عن السيناريوهات القاتمة، التي ستكون مكلفة للجميع. فبداية وحسب تصريحات مسؤولين دوليين ومحللين اسرائيليين وأميركيين، كان هناك توقع لرد فعل فلسطيني، خصوصاً في ظل تصاعد سياسات الاحتلال التي تستهين بالفلسطينيين وحياة أبنائهم ومقدساتهم وممتلكاتهم التي تفاقمت بشكل غير مسبوق مؤخراً، في ظل انعدام أي أفق لحل سياسي مستقبلي للفلسطينيين. وتعود المشكلة في الأساس لاستهانة الولايات المتحدة والعالم الغربي بحل القضية الفلسطينية، حسب قرارات الشرعية الدولية، ومحاباة إسرائيل في ذلك، والاكتفاء بوضع خطط لاحتواء الفلسطينيين في غزة والضفة، للمماطلة في حل القضية، بهدف التجاوز عن حل القضية الفلسطينية بالتعويل على عامل الزمن، كما تخطط إسرائيل. كما دعمت الدول الغربية تحقيق التوجه الأميركي الإسرائيلي وعملت في تنفيذه على الأرض، بينما جاء موقف الدول العربية بعدم الضغط لحل هذه القضية، في ظل انخراطها بسياساتها الداخلية ومصالحها الاقليمية وتحالفاتها مع الولايات المتحدة.







وتعتقد الولايات المتحدة، التي وضعت نفسها كعدو

للفلسطينيين دون مواربة اليوم، أن الترويج لمصطلحات الارهاب الفلسطيني، ووصم أي مقاومة للاحتلال بذلك، وهو حق مشروع، يكفي للتعميم لدول العالم الأخرى. اليوم وبعد هجوم القسام على غلاف غزة، تعتبر دول عربية واقليمية حليفة مقربة من الولايات المتحدة، أن هذا الهجوم جاء رداً على ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، سواء كان ذلك في غزة التي تخضع لحصار منذ ١٦ عام، أو في الضفة التي تعاني من ممارسات الاحتلال اليومية ضد السكان المدنيين. وتنادي تلك الدول وغيرها من الدول الغربية بضرورة اعطاء الفلسطينيين دولتهم.







قد يكون هدف الولايات المتحدة من ارسالها لحاملة الطائرات العملاقة، والتي لا تحتاجها إسرائيل لتدمير

كل غزة إن أرادت، ارسال رسالة لأطراف في الاقليم، لثنيها عن التدخل في هذه الحرب. الا أن محاولات حزب الله أيضاً بالتصعيد المضبوط من لبنان، حتى الان، تريد أن يرسل رسالة واضحة للاحتلال، بعدم الذهاب لتدمير غزة. إن الرد الذي توجهه إسرائيل في هذه اللحظات ضد الابرياء في غزة، والتهديد بالتصعيد الذي تبثه الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، لن يأت بالأمن لاسرائيل وحتى للولايات المتحدة في المنطقة. فقد عانت واشنطن في السنوات الأخيرة من استهداف ميليشيات عسكرية عديدة في بقع مختلفة في المنطقة. ولم تؤد الحرب العنيفة والجبارة

التي خاطتها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان بالخير والأمن لها، ولا للمنطقة. إن سفك المزيد من الدماء في غزة، لن يجني الا مزيداً من العداء لاسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة.







كما أن التعويل على امتلاك أدوات القوة الخارقة، لا يعد ضمانة أيضا لتحقيق النصر. إن اجتياح غزة، وسفك دماء مواطنيها، سيفتح الباب لسيناريوهات عديدة أصعبها حرب الاقليمية. والحروب الكبرى دائماً مكلفة حتى للطرف الأقوى. أليس هذا ما عولت عليه الولايات المتحدة في أوكرانيا! فلن تكون حرب اقليمية في المنطقة نزهة لأي من الأطراف، وستفتح جبهة صراع جديدة ومعقدة في العالم. وحتى في حالة الاجتياح الإسرائيلي البري لغزة، فطالما قدمت التحليلات الأمنية الإسرائيلية صورة متشائمة لهذا السيناريو، فإسرائيل انسحبت من غزة، في العام ٢٠٠٥، ولم تقدم على اجتياح غزة بشكل كامل مطلقاً، رغم خوضها عدة حروب ضدها، آخذة في الاعتبار، من ضمن اعتبارات أخرى التكلفة البشرية للحرب في صفوف جيشها. وحتى في حالة انفجار معارك داخلية في الأراضي المحتلة ومناطق أخرى، ستكون أيضاً مكلفة لاسرائيل، وتقلق إسرائيل من سيناريو وحدة الساحات بشكل كبير، فالمعارك في العمق الإسرائيلي ستكون شديدة التعقيد لاسرائيل. ولن يحسم استخدام القوة من قبل الاحتلال ضد الفلسطينيين الصراع يوماً في الأراض المحتلة.







على الصعيد

السياسي، فإن التقدم باتجاه اجتياح بري لغزة سيكون مكلفاً للولايات المتحدة تماماً كما سيكون مكلفاً لاسرائيل. فالقضية الفلسطينية تحصد اجماعاً شعبياً عربياً صلباً، وكذلك على المستوى الرسمي العربي، لا يمكن حتى لحلفاء الولايات المتحدة الوقوف في وجه طوفان التعاطف الشعبي مع الفلسطينيين في بلدانهم. يأتي ذلك في ظل صعود قوى قطبية صاعدة في المنطقة، تنافس الولايات المتحدة فيها، وتتطلع لأدوار أكبر مع دولها. وعلى الجانب الإسرائيلي سيصبح حلم التطبيع مع العرب أكثر بعداً. وعلى المستوى الدولي، لن يبقى حتى العالم الغربي متعاطفاً مع إسرائيل، مع استخدام رد فعل للقوة غير متناسب للفعل طويلاً، خصوصاً في ظل التطورات الميدانية في غزة.







كما أن المحاولات الأميركية والإسرائيلية لشيطنة حركة حماس لتبرير غزو غزة والتمثيل بالغزيين لن يكون مفيداً أيضاً، ويذكرنا بمحاولة الولايات المتحدة لشيطنة العراق قبل غزوها، عندما ادعت وجود أسلحة دمار شامل لتبرير ذلك الغزو، ثم عادت بعد أن غزت ودمرت العراق، لتعتذر عن عدم وجود تلك الأسلحة، المبرر المعلن للغزو. فمقاومة الفلسطينيين للاحتلال حق مشروع، وهجمات حركة حماس لا تشبه بأي شكل من الأشكال هجمات ١١ سبتمبر أو هجمات بيرل هاربر، كما تروج إسرائيل وأميركا. كما أن حركة حماس، التي ظهرت في الانتفاضة الفلسطينية في العام ١٩٨٧ جاءت لمقاومة الاحتلال، ليس لها أي علاقة بالجماعات الإرهابية، ومن يتابع الملف الفلسطيني يعلم تماما حدود سياسة هذه الحركة ونشاطها في الأراضي المحتلة. إن جرائم إسرائيل بقصف المدنيين في منازلهم، ومشاهد انتشال جثامين الأطفال في غزة من تحت الانقاض، والتي تتكرر مع كل هجوم إسرائيلي على هذه المدينة الصغيرة،

في ظل عالم دولي صامت أمام مجازر إسرائيل، يعيد إلى ذاكرتنا المجازر اليهودية من قتل وحرق واغتصاب وتهجير بحق الفلسطينيين أبان نكبة عام ١٩٤٨، ومجزرة بحر البقر على مدرسة ابتدائية في مصر، ومجزرة قانا لمدنيين احتموا بمبنى تابع للأمم المتحدة في لبنان، وبمجزرة صبرا وشاتيلا، التي يصعب نسيان مشاهدها وغيرها من المشاهد التي تقشعر لها الابدان.







رغم الحصار، استطاعت حركة حماس تطوير قدراتها في غزة، ورغم القمع، تصاعدت المواجهات مع الاحتلال في الضفة، فالقمع والعنف لم يحل في الماضي القضية الفلسطينية ولن يحلها اليوم. إن طرد سكان غزة إلى سيناء، كما تتطلع إسرائيل، ضد الرغبة المصرية، وإعادة احتلال الضفة الغربية على غير الرضا الغربي، لن يحل مشكلة إسرائيل، على العكس، ستبقى قضية الاحتلال واللاجئين قائمة، والنضال من أجل الحرية سيستمر، في ظل عالم متغير، لن تبقى فيه الغلبة لقوى معينة حتى النهاية.

وفي النهاية، من يستطيع اليوم ضبط فتيل الانفجار هو الولايات المتحدة، فهل ستنجح الحكمة؟