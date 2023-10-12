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الإعلام الرسمي: استهداف طواقمنا لن يرهبنا أو يمنعنا من القيام بواجبنا الوطني والمهني

10/12/2023 2:17:18 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/أدان الإعلام الرسمي الفلسطيني، اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على طواقمه والاستيلاء على معداته، شمال رام الله.

وأوضح الإعلام الرسمي، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن طواقمه العاملة تعرضت للاعتداء والاستيلاء على معداتها من قبل جيش الاحتلال قرب بلدة عطارة شمال رام الله، أثناء تغطية عدوان جيش الاحتلال وعصابات المستعمرين على المواطنين.

وطالب المؤسسات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة، بالقيام بدورها بتوفير الحماية للطواقم الإعلامية، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الإعلام الفلسطيني سيبقى يؤدي رسالته الوطنية في فضح جرائم الاحتلال وعصابات المستعمرين.


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