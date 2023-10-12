الإعلام الرسمي: استهداف طواقمنا لن يرهبنا أو يمنعنا من القيام بواجبنا الوطني والمهني

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أدان الإعلام الرسمي الفلسطيني، اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على طواقمه والاستيلاء على معداته، شمال رام الله.
وأوضح الإعلام الرسمي، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن طواقمه العاملة تعرضت للاعتداء والاستيلاء على معداتها من قبل جيش الاحتلال قرب بلدة عطارة شمال رام الله، أثناء تغطية عدوان جيش الاحتلال وعصابات المستعمرين على المواطنين.
وطالب المؤسسات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة، بالقيام بدورها بتوفير الحماية للطواقم الإعلامية، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الإعلام الفلسطيني سيبقى يؤدي رسالته الوطنية في فضح جرائم الاحتلال وعصابات المستعمرين.
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