مستعمرون مسلحون بحماية قوات الاحتلال يهاجمون الجبعة جنوب غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/ هاجم مستعمرون مسلحون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قرية الجبعة، جنوب غرب بيت لحم.
وقال رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة، إن مجموعة من المستعمرين وبحماية قوات الاحتلال هاجمت القرية عبر المدخل الشرقي ومحيط المدارس وسط إطلاق الرصاص.
وأعرب مشاعلة عن تخوفه من قيام المستعمرين بارتكاب جرائم بحق المواطنين في القرية، كما فعلوا في قرية قصرة بمحافظة نابلس، حيث قتلوا ستة مواطنين في 24 ساعة.
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