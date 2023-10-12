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مستعمرون مسلحون بحماية قوات الاحتلال يهاجمون الجبعة جنوب غرب بيت لحم

10/12/2023 2:17:18 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/ هاجم مستعمرون مسلحون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قرية الجبعة، جنوب غرب بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة، إن مجموعة من المستعمرين وبحماية قوات الاحتلال هاجمت القرية عبر المدخل الشرقي ومحيط المدارس وسط إطلاق الرصاص.

وأعرب مشاعلة عن تخوفه من قيام المستعمرين بارتكاب جرائم بحق المواطنين في القرية، كما فعلوا في قرية قصرة بمحافظة نابلس، حيث قتلوا ستة مواطنين في 24 ساعة.


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