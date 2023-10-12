الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من العيسوية
التاريخ
10/12/2023 2:17:17 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد إبراهيم درويش، وموسى إبراهيم درويش، ومنصور درويش، بعد اقتحام البلدة ومداهمة عدة منازل فيها.
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