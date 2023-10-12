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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من العيسوية

10/12/2023 2:17:17 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد إبراهيم درويش، وموسى إبراهيم درويش، ومنصور درويش، بعد اقتحام البلدة ومداهمة عدة منازل فيها.


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