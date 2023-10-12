الاحتلال يعتدي على مواطنة وطفلها ويحطم بوابة مدرسة زنوتا الأساسية جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN/اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على مواطنة وطفلها، وحطمت بوابة مدرسة زنوتا الأساسية المختلطة، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت مدرسة زنوتا الأساسية المختلطة شرق بلدة الظاهرية، وحطمت البوابة الحديدية المقامة على مدخلها، قبل أن تنزل العلم الفلسطيني عن المدرسة، كما اعتدت بالضرب على المواطنة هناء أبو الكباش (42 عاما) ونجلها علي (9 أعوام) وهي تعمل آذنة في المدرسة، ما أدى لإصابتهما برضوض.

يذكر أن عددا من أهالي قرية زنوتا كانوا قد أصيبوا برضوض صباح اليوم، خلال تصديهم لمستعمرين حاولوا بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مهاجمة المدرسة.



