الاحتلال يعتدي على مواطنة وطفلها ويحطم بوابة مدرسة زنوتا الأساسية جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على مواطنة وطفلها، وحطمت بوابة مدرسة زنوتا الأساسية المختلطة، جنوب الخليل.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت مدرسة زنوتا الأساسية المختلطة شرق بلدة الظاهرية، وحطمت البوابة الحديدية المقامة على مدخلها، قبل أن تنزل العلم الفلسطيني عن المدرسة، كما اعتدت بالضرب على المواطنة هناء أبو الكباش (42 عاما) ونجلها علي (9 أعوام) وهي تعمل آذنة في المدرسة، ما أدى لإصابتهما برضوض.
يذكر أن عددا من أهالي قرية زنوتا كانوا قد أصيبوا برضوض صباح اليوم، خلال تصديهم لمستعمرين حاولوا بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مهاجمة المدرسة.
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