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مجلس محافظة الزرقاء يشيد بجهود الملك لوقف العدوان على غزة

10/12/2023 10:14:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشاد مجلس محافظة الزرقاء بالجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية لوقف التصعيد والعدوان على قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات عبر كافة المعابر وإنهاء احتلال القطاع والضفة الغربية وتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.


وطالب المجلس في بيان اليوم الخميس الدول العربية الى التدخل لوقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، من خلال التحرك الدبلوماسي، معتبراً أن ما يجري في الضفة وقطاع غزة استمرار للنهج الذي تمارسه إسرائيل تجاه سكان القطاع والضفة.


واستنكر المجلس الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لوقف آلة الحرب ووقف قتل المدنيين الأبرياء والاعتداءات المستمرة على البيوت والمساجد والمؤسسات العامة في قطاع غزة وقطع المياه والكهرباء عن المواطنين العزل.

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