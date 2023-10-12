رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الخميس بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من الجيش الإسرائيلي.



وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي: "تأكيدا لمواقف العراق الثابتة والمبدئية من القضية الفلسطينية، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، وذلك بالتنسيق مع السلطات المصرية لغرض إيصال المساعدات التي تتضمن مستلزمات طبية وعلاجية، واحتياجات إنسانية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".



ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس مع تصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد 1354 فلسطينيا وجرح 6049 آخرين في غزة، واستشهاد 31 وجرح 180 في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى 1300 شخص، والجرحى إلى نحو 3300.

RT