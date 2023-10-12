ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة الى 1448 شهيداً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1448 شهيدا و6868 مصابا.
وبينت الوزارة، في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1417 شهيدا، بينهم 447 طفلا، و248 شهيدة، و10 من الكوادر العاملة في القطاع الصحي، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدا وأكثر من 600 جريح، وصل منهم إلى المستشفيات 190.
وفا
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