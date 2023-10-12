الأرجنتين تواجه باراجواي في تصفيات كأس العالم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستضيف منتخب الأرجنتين نظيره باراجواي، فجر الجمعة، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية، ويحتضن ملعب مونمنتال مباراة الأرجنتين ضد باراجواي في تمام الثانية صباح الجمعة.



ويتواجد النجم ليونيل ميسي على رأس قائمة الارجنتين لمواجهتي تصفيات المونديال على الرغم من غيابه عن فريقه إنتر ميامي في الأسابيع الماضية بسبب مشكلات عضلية وتحوم الشكوك حول مشاركته في المباراة.

وفازت الأرجنتين فى التصفيات على الإكوادور وبوليفيا، في حين لم تعرف باراجواي طعم الفوز حتى الآن بعد أن تعادلت مع بيرو سلبيًا وخسرت من فنزويلا بهدف نظيف في الجولة الثانية.

ويفتقد بطل العالم خدمات باولو ديبالا وأنخيل دي ماريا وأنخيل كوريا وليساندرو مارتينيز بسبب الإصابة، واستدعى ليونيل سكالوني لتوقف أكتوبر الدولي 33 لاعبًا آخرين.

ومن المتوقع أن يكون ميسي على الأرجح على دكة البدلاء ليشارك في وقت قليل من عمر المباراة خوفًا من تفاقم إصابته، وسيقود جوليان ألفاريز خط الهجوم ومعه مهاجم فيورنتينا المتألق نيكولاس جونزاليس.

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