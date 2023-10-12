بريطانيا: رحلات لإجلاء بريطانيين من إسرائيل

بريطانيا: رحلات لإجلاء بريطانيين من إسرائيل
التاريخ
10/12/2023 10:14:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إن بريطانيا بدأت بتنظيم رحلات جوية لمساعدة البريطانيين الراغبين في مغادرة إسرائيل.
وقال بيان لوزارة الخارجية البريطانية اليوم الخميس، إن أولى تلك الرحلات من المقرر أن تغادر تل أبيب اليوم الخميس، مشيرا الى أن من المقرر تنظيم المزيد من الرحلات في الأيام المقبلة.
بترا
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