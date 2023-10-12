Thursday, 12 October 2023 05:53 GMT

بريطانيا: رحلات لإجلاء بريطانيين من إسرائيل

10/12/2023 10:14:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إن بريطانيا بدأت بتنظيم رحلات جوية لمساعدة البريطانيين الراغبين في مغادرة إسرائيل.


وقال بيان لوزارة الخارجية البريطانية اليوم الخميس، إن أولى تلك الرحلات من المقرر أن تغادر تل أبيب اليوم الخميس، مشيرا الى أن من المقرر تنظيم المزيد من الرحلات في الأيام المقبلة.


بترا

MENAFN12102023000208011052ID1107232659

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث