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الجزائر تقابل الرأس الأخضر ودياً

10/12/2023 10:14:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواجه منتخب الجزائر بقيادة مدربه جمال بلماضي نظيره الرأس الأخضر في تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس على ملعب "الشهيد حملاوي" بقسنطينة ودياً ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر اقامتها مطلع العام القادم في كوت ديفوار.
تأتي مباراة اليوم قبل أيام قليلة من مواجهة الجزائر شقيقه المصري في قمة ودية أخرى خلال الأجندة الدولية تقام في الإمارات المقرر اقامتها الإثنين المقبل.
وتواجد رياض محرز لاعب الأهلي السعودي، على رأس قائمة منتخب الجزائر خلاق التوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري، فيما شهدت القائمة غياب بغداد بونجاح هداف السد القطري.
ويسعى جمال بلماضي خلال مباراة اليوم الى اكتشاف عدد من اللاعبين الجدد الذين تم ضمهم لأول مرة لصفوف المنتخب أمثال أمين جويري ومحمد بشير بلومي.
ويمني جمال بلماضي النفس عبور كبوة وداع منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التي أقيمت بالكاميرون من الدور الأول لاستعادة أمجاد لقب 2019 الذي حاز عليه في القاهرة.
ويواصل منتخب الجزائر سلسلة من المباريات الودية قبل أمم أفريقيا كان أخرها أمام السنغال في المواجهة التي انتهت بفوز ثعالب الصحراء بهدف نظيف

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