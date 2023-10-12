ليفربول يحبط جماهيره

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتعين على ليفربول أن يلعب ما تبقى من مبارياته البيتية هذا العام بسعة منخفضة، بعدما أكد النادي الإنجليزي أن القسم العلوي من مدرج "أنفيلد رود" سيظل مغلقا حتى العام 2024.



أن يلعب ما تبقى من مبارياته البيتية هذا العام بسعة منخفضة، بعدما أكد النادي الإنجليزي أن القسم العلوي من مدرج "أنفيلد رود" سيظل مغلقا حتى العام 2024.

وأصيب المشجعون بالإحباط بسبب بطء إعادة تطوير ملعب ليفربول بتكلفة بلغت 80 مليون جنيه إسترليني، والأخبار التي تفيد بأنه لن يكون هناك أي إعادة افتتاح حتى العام 2024 ستجلب المزيد من خيبة الأمل، وستبقى القدرة الاستيعابية عند حوالي 51000 متفرج.

ومن الآن وحتى نهاية 2023، يستضيف ليفربول إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، ويرحب بنوتنجهام فورست وبرينتفورد وفولهام ومانشستر يونايتد وآرسنال ونيوكاسل يونايتد.

وبدأ العمل في تطوير القسم العلوي في سبتمبر/أيلول 2021، بهدف استكماله قبل انطلاق الموسم الحالي.

وتعرض النادي سابقًا لانتكاسة في التطوير، بعدما أعلن أن القسم لن يكون جاهزا للمباراة الأولى للفريق على أرضه، ضد بورنموث في 19 أغسطس/آب الماضي.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن المدير التنفيذي في "أنفيلد" بيلي هوجان فوله: "عندما تقدمت مجموعة باكينجهام بطلب للإدارة، أثر ذلك على سبل عيش الناس ووظائفهم، لذلك أريد التأكد من أننا نتذكر ذلك، وأريد أن أشكر كل من عمل في المشروع وكل من يعملون حاليًا".

وأضاف: "أود بالتأكيد أن أشكر جميع مشجعينا على صبرهم وتفهمهم أثناء تعاملنا مع الموقف، الذي كما ذكرت كان صعبًا للغاية خلال الأشهر القليلة الماضية، حتى نحصل على رؤية لجميع المعلومات المطلوبة، سيتعين علينا الحفاظ على الوضع الراهن لبقية العام التقويمي".

وإلى جانب عدم حصول ليفربول على المساندة الجماهيرية الكاملة، من المتوقع أن يواصل النادي تأثره من عدم إعادة افتتاح القسم العلوي في "أنفيلد رود"، من ناحية مبيعات التذاكر.

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