واين روني يقود برمنجهام سيتي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي، عن تعاقده رسميًا مع واين روني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وكان واين روني صاحب الـ37 عامًا، قد رحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي دي سي يونايتد الأمريكي قبل يومين، وسبق له أن درب ديربي كاونتي في إنجلترا.





وذكر نادي برمنجهام سيتي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي:“يسر النادي أن يعلن عن تعيين واين روني كمدير فني، بعقد مدته 3 سنوات ونصف”.

وأضاف:“يدعم روني زميله السابق في منتخب إنجلترا أشلي كول، مساعد مدرب منتخب إنجلترا الحالي تحت 21 عامًا، وجون أوشيه مساعد مدرب جمهورية إيرلندا، وكارل روبنسون وبيت شاتلوورث اللذان ساعدا روني في دي سي يونايتد”.

ومن جانبه، علق واين روني على تعاقده لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، قائلًا:“أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى نادي برمنجهام سيتي.. من الواضح للغاية أن لديهم خطة وملتزمون بتحقيق طموحهم للنادي”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برمنجهام سيتي المركز السادس في دوري القسم الثاني بإنجلترا برصيد 18 نقطة من 11 مباراة، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مثلهم.

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