هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحصل على شهادة الآيزو

MENAFN - Al Wakeel News)حصلت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على شهادة الاعتماد الأوروبية الدولية " الأيزو 27001:2013" والتي تعنى بإنشاء وتطبيق أنظمة إدارة أمن المعلومات ISMS) (Information Security Management System)) لمركزي البيانات داخل الهيئة وذلك بعد أن خضعت الهيئة لعملية تدقيق خارجي خلال الفترة 20-24 من شهر ايلول 2023 ، شملت التحقق من السياسات والإجراءات والعمليات الخاصة بها كافة ، والتأكد من استيفائها لجميع متطلبات وشروط الحصول على الشهادة.



وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان أن الحصول على شهادة ISO/IEC 27001:2013 يشكل إضافة إلى سلسلة إنجازات الهيئة ويعزز ريادتها على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويكلل جهودها والتزامها المستمر بتطبيق أفضل الممارسات والإجراءات التي تعنى بمجال إدارة أمن المعلومات.

بين المهندس السرحان أنه قد تم تجهيز مركزي البيانات بالهيئة بأحدث الأجهزة وأنظمة المراقبة والحماية الأمنية وفق أفضل المعايير الدولية ، الأمر الذي وفر أعلى مستويات الأمن والحماية لقنوات التواصل مع متلقي الخدمة مؤكدًا حرص الهيئة التام على حماية سرية وخصوصية بياناتهم وقدرة الهيئة على إدارة المخاطر المحتملة التي من الممكن التعرض لها جراء ازدياد حجم البيانات والاتصالات الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أن شهادة آيزو 27001:2013 تعد معياراً دولياً مرموقاً لإدارة أمن المعلومات، تقوم بنشره المنظمة الدولية للمواصفات (آيزو ISO) أكبر منظمة غير حكومية في العالم معنية بالمواصفات القياسية الدولية.