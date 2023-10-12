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حوارية حول تمكين الشباب سياسيا في الريشة

10/12/2023 10:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مديرية ثقافة العقبة، جلسة حوارية حول تمكين الشباب سياسيا، والانخراط في العمل الشبابي الحزبي في مقر مركز شباب الريشة.
وقال مدير ثقافة العقبة طارق البدور، إن الجلسة تهدف إلى دفع الشباب للانخراط في العمل الحزبي والسياسي، وتدريبهم وصقل مهاراتهم السياسية وإحداث التغيير وصولا لأردن قوي يتمتع بممارسة حياة برلمانية وحزبية حقيقية .

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