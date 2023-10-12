حوارية حول تمكين الشباب سياسيا في الريشة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مديرية ثقافة العقبة، جلسة حوارية حول تمكين الشباب سياسيا، والانخراط في العمل الشبابي الحزبي في مقر مركز شباب الريشة.
وقال مدير ثقافة العقبة طارق البدور، إن الجلسة تهدف إلى دفع الشباب للانخراط في العمل الحزبي والسياسي، وتدريبهم وصقل مهاراتهم السياسية وإحداث التغيير وصولا لأردن قوي يتمتع بممارسة حياة برلمانية وحزبية حقيقية .
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